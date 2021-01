Beppe Fiorello innamorato a prima vista: “Tu sarai la madre dei miei figli”.

Questa sera vedremo Beppe Fiorello in “Penso che un sogno così”, l’attesissimo show su Rai 1. Ma l’attore è al centro di gossip per ben altri motivi…

Tutti parlano di Beppe Fiorello! L’attore sarà il protagonista del nuovo atteso show evento di Rai 1, in onda oggi 11 gennaio alle 21,30 circa. Nel programma, che torna a far vivere il grande Domenico Modugno proprio in Giuseppe Fiorello, verranno trattati diversi temi scottanti del momento, dall’immigrazione, il progresso e il lavoro. Sullo show Fiorello ha detto: “Portiamo in televisione uno spettacolo teatrale che ha avuto un grande successo con 350 repliche dal vivo sold out in tutta Italia. Gli spettatori hanno voluto bene mio padre, alla mia famiglia e naturalmente a Modugno. Adesso sono io ad entrare nelle loro case in punta di piedi. Questo è il racconto di una famiglia molto semplice normale, unita. Insomma è la storia di una famiglia italiana che si racconta.” Ma oggi l’attore è sulla bocca di tutti per altri motivi, in particolare per una donna…

Beppe Fiorello, chi è la donna di cui è innamorato

E’ noto a tutti il grande amore di Giusepep Fiorello, fratello del comico che ha fatto impazzire il pubblico del Festival di Sanremo 2020 Rosario. Il suo grande amore si chiama Eleonora Pratelli e i due sono sposati da 11 anni, dal 2010. Una storia iniziata col botto, che è proseguita e prosegue tuttoggi a gonfie vele.

La storia d’amore tra Giuseppe ed Eleonora, che nella vita è la CEO della Suite19, una nota agenzia del mondo dello spettacolo, va avanti da più di vent’anni. I due, infatti, hanno aspettato una decina d’anni prima di sposarsi. Nel frattempo hanno dato alla luce due figli, Anita e Nicola. E oggi si amano come il primo giorno.

Fiorello ha confessato come il loro sia stato un amore a prima vista. Si sono conosciuti proprio sul posto di lavoro e da lì non si sono più lasciati. Il colpo di fulmine è stato fortissimo, tanto che Giuseppe si è subito dichiarato con un messaggio: “Sarai la madre dei miei figli!”.