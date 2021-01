Barbara D’Urso con l’aria innamorata mostra a tutti il “davanzale”

By

Barbara Russo ha appena pubblicato una foto decisamente hot sul suo profilo Instagram. Sarà l’effetto del tanto chiacchierato nuovo amore?

Barbara d’Urso, celebre presentatrice di Canale 5, da anni sostiene di essere single. Ma il sempre informatissimo Alfonso Signorini, direttore di Chi e conduttore del GF VIP, l’avrebbe “sbugiardata”. E a giudicare dall’ultimo post sul di lei profilo Instagram non sbaglia: la Nostra ha l’aria perdutamente innamorata e mette in bella mostra il suo strepitoso davanzale…

Lo scatto romantico di Barbara D’Urso

“Rosa rossa..🌹❤️ #colcuore❤️” scrive Barbara D’Urso su Instagram. Si tratta di un regalo ricevuto da qualcuno di molto importante? Difficile dirlo. La Nostra per il momento non si sbilancia. Ma che al suo fianco ci sia un amore segreto è sempre più plausibile.

Ricordiamo quanto ha scritto Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, su Libero Quotidiano, che dopo un elogio della conduttrice non nasconde un suo grande cruccio: “Non riesco a beccarla con il suo amore segreto. Sono certo che c’è, ma sfugge”. E lei, consapevole del misterioso fascino di cui gode, non si esita a scherzarci su e non di rado sul suo profilo Instagram appaiono fotografie con peluche che lei chiama “fidanzati”.

L’unica vera dichiarazione in merito alla sua vita sentimentale è stata fatta a Giovanni Ciacci in un’intervista su Oggi. “In questo momento non c’è nessuno che mi fa battere il cuore, però lo vorrei – ha ammesso Barbara D’Urso -. Ed è un momento dove ho un ‘sacchissimo’ di corteggiatori. Penso che presto prenderò una decisione…“.

