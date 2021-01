Come fanno gli animali a sopravvivere nel deserto?

Caldo torrido, assenza di acqua e di cibo. Quali sono gli animali che meglio sopravvivono in condizioni estreme come quelle del deserto?

Quando vediamo dei documentari sugli animali e sulla vita che fanno alcune specie ci domandiamo sempre: “Ma come fanno?”. La natura è sorprendente, lo sappiamo, ma alcune condizioni di vita estreme, come nel deserto o tra i ghiacciai, ci sembrano veramente troppo estreme! Grazie ad un approfondimento di Focus vediamo allora quali sono gli animali del deserto che vivono in zone così aride e che, soprattutto, sembrano essersi adattati perfettamente a questa tipologia di clima.

Il Roadrunner: il velocista del deserto

Non solo cammelli, tra gli animali che vivono meglio nel deserto troviamo il Roadrunner, il corridore della strada, che altro non è che “Beep-Bepp”. Si tratta di un uccello delle dimensioni di un gallo, ma con zampe robuste che gli permettono di correre velocissimo e di catturare prede come rettili e topi che vivono nel deserto appunto.

Le tecniche più curiose per trovare acqua da bere

Altro animale che si trova bene tra sabbia, caldo torrido e scarsità di cibo fresco? Il Moloch. È una lucertola lunga quanto una nostra mano, con il corpo ricoperto di spine in modo da tenere lontani i predatori. Riescono a bere sfruttando l’umidità che si accumula sul loro corpo di notte e che, grazie a delle scanalature tra le spine sul corpo, viene portata direttamente alla bocca. Super ingegnoso! Rimanendo in tema di ingegno per bere, i coleotteri delle nebbie non sono da meno. Sono minuscoli insetti che di notte si spostano sulle dune vicino alla costa e aspettano le goccioline di condensa che si fanno poi scivolare in bocca!

Come mantenersi freschi?

L’orice è poi una specie di gazzella che, con il tempo, si è adattata perfettamente alla vita nel deserto. Sopporta temperature altissime grazie alla sua temperatura corporea intorno ai 45 gradi e ad un sistema di circolazione che riesce ad abbassare la temperatura nell’area del cervello. In termini di astuzia e tecniche di sopravvivenza degne di Bear Grylls non possiamo non citare la talpa delle sabbie. Questo animale è simile in tutto e per tutto a quelli che conosciamo noi in Europa. Passa quasi tutta la vita sepolta e si muove rapidissima sotto la sabbia. Di cosa si nutre? Aspetta che gli insetti si muovano sopra di lei e poi scatta in avanti per catturarli!

Torniamo quindi all’affermazione iniziale: la natura è sorprendente e gli animali che la popolano ancora di più!