Andy Greenberg, giornalista e scrittore: chi è, carriera e curiosità

Carriera e curiosità su Andy Greenberg, giornalista e scrittore: chi è e di cosa si occupa, cosa sapere su di lui.

Giornalista tecnologico e attualmente scrittore senior presso Wired Magazine, Andy Greenberg attualmente si occupa di sicurezza, privacy e libertà di informazione. È l’autore del libro Sandworm: A New Era of Cyberwar and the Hunt for the Kremlin’s Most Dangerous Hackers.

Leggi anche –> PewDiePie, chi è lo Youtuber: carriera e curiosità, vero nome e polemiche

Prima di entrare in Wired e assumere un ruolo importante nella rivista, ha lavorato come redattore presso Forbes.com e Forbes Magazine. Altro saggio che ha avuto un successo enorme è stato This Machine Kills Secrets. Inoltre, il giornalista e scrittore nella sua carriera ha ottenuto decine di importanti riconoscimenti.

Leggi anche –> Carola Frediani, giornalista e scrittrice: chi è, carriera e curiosità

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cosa sapere su Andy Greenberg

Le rivelazioni di Andy Greenberg hanno avuto negli anni importanti risvolti: ad esempio, l’articolo del luglio 2015 su Charlie Miller e l’attacco alla Jeep di Chris Valasek ha portato al ritiro di 1,4 milioni di veicoli da parte di Chrysler. Il saggio del 2012 This Machine Kills Secrets venne selezionato dagli editori del New York Times. Ha anche partecipato al film documentario del 2015 Deep Web, sul processo a Ross Ulbricht.

Nel 2014, Greenberg è stato nominato insieme a Ryan Mac per un Gerald Loeb Award per il loro articolo su Forbes Magazine, “Big Brother’s Brain”. Si è trattato del primo di una serie di importanti riconoscimenti per il suo lavoro sulla sicurezza telematica e informatica. Nel 2013, un suo articolo apparso su Forbes.com ha vinto il premio “Miglior post sul blog dell’anno” dal Security Bloggers Network. Tra le sue rivelazioni, alcune riguardano il Cremlino e in particolare l’intelligence russa.