Uomini e Donne, flirt tra Mario Balotelli ed ex corteggiatrice?

Il gossip impazza per una possibile relazione tra Mario Balotelli e una nota ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Le voci di corridoio corrono e il gossip imperversa. Questa volta nell’occhio del ciclone ci sono Mario Balotelli e una famosa ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Pare infatti che tra i due ci sia del tenero: che sia un flirt o una relazione non è ancora ben chiaro, ma indiscrezioni parlano di un qualcosa nato tra i due. La ragazza in questione è Nicole Mazzocato, che nel programma di Maria De Filippi ha corteggiato Fabio Colloricchio ed è amata dal pubblico anche come modella e influencer.

Mario Balotelli flirt con ex Uomini e Donne?

Qualche tempo fa era già uscita una notizia similie, da parte di Investigatoresociale, un profilo instagram che si occupa, appunto, anche di gossip. In particolare, le voci erano emerse a fine 2020, dopo la notte di Capodanno. Pare infatti che sia proprio durante la festa del 31 dicembre che i due siano stati visti brindare insieme al nuovo anno, forse anche un po’ ubriachi.

Inizialmente l’indiscrezione era caduta nel dimenticatoio. Ma in questi giorni sta tornando prepotente in tutte le pagine di gossip. Complici alcuni scatti pubblicati sui profili instagram di Balotelli e Nicole, separatamente. Il portale Isa e Chiara, infatti, ha fatto notare come le due foto potessero essere state scattate nello stesso luogo, avendo uno sfondo molto simile. La cosa potrebbe indicare che i due si trovano insieme. Il lugoo in questione sarebbe, tra l’altro, l’abitazione del calciatore bresciano.

Nicole, tral’altro, era già finita al centro del gossip per un probabile flirt con l’attore Giacomo Ferrara, l’amato Spadino della serie Netflix Suburra. I due parevano avere un rapporto molto stretto, stando ad alcune indiscrezioni. Ma non solo, anche lo stesso Balotelli è stato parecchio chiacchierato ultimamente per un possibile rapporto intimo con Alessia Messina, anche lei ex corteggiatrice di Uomini e Donne.