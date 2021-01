Stasera in tv – Che Tempo Che Fa: ospiti di oggi, 10 gennaio

Che Tempo Che Fa torna questa sera in tv con aggiornamenti sull’attualità con esperti, politici e artisti: gli ospiti di oggi, 10 gennaio

A Che Tempo Che Fa i temi d’attualità più dibattuti verranno affrontati con tanti artisti ed esperti, ovviamente con particolare attenzione all’emergenza Coronavirus.

La trasmissione di Rai 2 in onda alle ore 21.05 e condotta da Fabio Fazio mantiene invariato il suo pool di protagonisti composto da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Roberto Saviano, Gigi Marzullo, Mago Forest, Nino Frassica, Ale e Franz e Raul Cremona.

Scopriamo insieme chi saranno gli ospiti di oggi a Che Tempo Che Fa

Leggi anche —> Stasera in tv – Che Dio ci aiuti 6: cast e anticipazioni di oggi, 10 gennaio

L’emergenza economico sanitaria e non solo: tutti gli ospiti che concederanno un’intervista a Fabio Fazio

L’iconica trasmissione di Rai 2 condotta da Fabio Fazio stasera in televisione accoglierà ospiti di spicco appartenenti al mondo dello spettacolo, della politica, dell’informazione e della scienza. L’emergenza sanitaria ed economica dovuta al Coronavirus continua a essere centrare nella scaletta del programma, tuttavia non mancheranno momenti dedicati all’arte e alle risate.

Nello specifico, fra gli altri interverrà il Ministro della Salute Roberto Speranza per aggiornare i telespettatori sull’andamento dell’epidemia e su come il vaccino sia da definirsi la migliore arma per contrastare il Coronavirus. Lo stesso Roberto Burioni racconterà la sua esperienza personale in merito alla vaccinazione.