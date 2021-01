Stasera in tv – Che Dio ci aiuti 6: cast e anticipazioni di oggi, 10 gennaio

Che Dio ci aiuti 6, fiction Rai con Elena Sofia Ricci, ci dà appuntamento stasera in televisione con il nuovo episodio della stagione: le anticipazioni di oggi, 10 gennaio

La fiction di Rai 1 in onda oggi, 10 gennaio, alle ore 21.25, con Elena Sofia Ricci nei panni di suor Angela, ci dà appuntamento con due nuovi episodi.

Fra le novità che riguardano la serie c'è innanzitutto il cambio di location. La grande famiglia allargata di Che Dio ci aiuti se trasferisce in un convento ad Assisi, città natale di suor Angela. Dettaglio noto e molto discusso sui social è inoltre il noviziato di Azzurra. Tornerà sul piccolo schermo anche una vecchia conoscenza della serie, Diana Del Bufalo, nei panni di Monica. Trama degli episodi di questa sera

Suor Angela tenta di aiutare un uomo che sembra essere vittima della stessa tragedia che sta mettendo in forse anche le sue stesse sicurezze: i vuoti di memoria. Nico cerca in ogni modo di riconquistare il cuore di Ginevra, la quale però sembra più intenzionata a ritrovare se stessa, dimostrargli di essere effettivamente la donna matura e indipendente di cui si era un tempo innamorato.



Monica tenta di riprendersi dal suo crollo psicologico, ma il percorso per lei sarà davvero arduo. La situazione in cui è precipitata la ragazza la porta a fare scelte azzardate che non si rivelano utili per la sua guarigione, anzi