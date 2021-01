L’amata conduttrice Simona Ventura si è mostrata in un attimo di inimità con suo marito Giovanni Terzi con uno tenero scatto della figlia Caterina Ventura.

Innamoratissimi Simona Ventura e Giovanni Terzi! La conduttrice e il giornalista, infatti, avrebbero dovuto convolare a nozze entro il 2020 ma il matrimonio è stato rimandato a causa dell’epidemia di Covid19. Il grande legame che li tiene uniti è palpabile. La Ventura, infatti, nel giorno del loro anniversario ha voluto condividere un tenero messaggio rivolto al suo futuro marito: “Oggi, in questo anniversario che solo noi conosciamo, volevo ringraziarti per tutta la serenità, l’appoggio, la fiducia e l’amore in cui hai inondato me e la (a volte impegnativa) famiglia.“- ha scritto Simona – “Insieme siamo una forza, complementari e imbattibili. E infatti ‘noi uno’ è il nostro motto. Sono sempre più convinta che qualunque sia l’ostacolo che dobbiamo superare, insieme ce la faremo. I love you.” Sembra davvero un legame indissolubile. Oggi si sono mostrati nella loro intimità con uno scatto pubblicato sul profilo instagram della Ventura.

La tenera foto di Simona Ventura e Giovanni Terzi

Uno scatto tenero, che ritrae la coppia in tutta la loro intimità casalinga. La foto, scattata dalla figlia Caterina, adottata da Simona Ventura otto anni fa, è stata pubblicata sul profilo instagram della conduttrice e poi repostata anche da Giovanni Terzi. Tutta la bellezza di una domenica passata sul divano con le persone che più si amano: Simona, teneramente abbracciata a Giovanni e in compagnia del cagnolino Hugo, che ha un profilo instagram.

“La nostra domenica senza pari“, così Simona l’ha descritta nella foto che ha fatto intenerire tutti i followers. Tanti infatti sono stati i commenti sotto il post che hanno elogiato la bellezza della coppia Ventura-Terzi. “Questa foto è bellissima! Ricca di complicità e verità” ha scritto qualcuno, “Che trio!” aggiungono altri, includendo il cagnolino nel bel quadretto familiare.

Tutti i fan della coppia non vedono l’ora di assistere alle nozze, che ancora non hanno una data precisa, dopo essere state rinviate causa Covid.