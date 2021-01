Sandra Milo, la relazione con Ottavio De Lollis: due figli, poi l’abbandono

Sandra Milo è un’icona del cinema. La sua vita non è sempre stata facile, soprattutto per la sua sfera amorosa.

La Milo è nata a Tunisi nel 1933. Da molti è considerata uno dei volti di spicco della storia del cinema italiano. Infatti, durante la sua carriera è stata la musa ispiratrice di diversi registi importanti.

L’attrice è molto conosciuta anche per le sue relazioni sentimentali burrascose. Negli anni abbiamo sentito parlare molto di lei e il suo nome è stato associato a quello di diverse personalità illustri del mondo della politica e del mondo dello spettacolo.

Sandra Milo e Ottavio De Lollis: una vicenda dolorosa

La vita dell’attrice è stata molto turbolenta e non si può dire che abbia avuto una vita sentimentale piatta. Alle spalle ha diversi matrimoni, il primo con il marchese Cesare Rodighiero quando aveva solo 15 anni, poi una relazione lunga 11 anni con Moris Ergas.

E’ il terzo matrimonio che riguarda Ottavio De Lollis. Dal loro amore nacquero Ciro e Azzurra che aggiunsero a Deborah, nata dalla sua precedente relazione. Sarà durante questo matrimonio che la Milo preferì la vita privata alle luci della ribalta e mise la sua carriera in secondo piano.

La loro separazione non è avvenuta in modo pacifico e ancora oggi rimane un momento della sua vita molto doloroso. “Ottavio mi ha lasciata sola con tre figli da crescere. Oggi non so neanche dove abita”. Ha dichiarato la donna durante un’intervista.

“E’ difficile parlare di queste cose. Non voglio accusare nessuno, ma mi dispiace che i miei figli crescendo non abbiano avuto il padre vicino. Ottavio è rimasto un ragazzo, non sente la responsabilità della paternità. Mi ha lasciata sola con tre figli da crescere. Per fortuna ho tanti amici e mi sono stati vicini, devo dire grazie a Maurizio Costanzo“. E’ così che la Milo ricorda il suo ex marito e uno dei momenti bui della sua vita.