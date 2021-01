Al GF Vip, Samantha de Grenet ha gelato tutti con alcune frasi riguardo le coppie gay. Il fatto ha scatenato l’ira del web.

La donna si è trovata sotto un’incessante pioggia fatta di critiche. Il motivo di questa reazioni sono le sue frasi riguardo ai matrimoni etero e le unioni omosessuali.

Queste dichiarazioni non sono di certo passate inosservate e la showgirl torna ad essere nell‘occhio del ciclone. Scopriamo cosa è successo.

Un’altra bufera per Samantha de Grenet

Le sue affermazioni hanno fatto letteralmente infuriare il web e non solo. La vicenda è accaduta durante l’entrata nella Casa del padre di Giacomo Urtis. Nel suo intervento ha affrontata il tempa dell’omosessualità ed è stato proprio al termine della puntata che la de Grenet ha commentato l’incontro tra padre e figlio.

“Un uomo di quell’epoca è ovvio che vorrebbe un figlio sposato regolare, con una famiglia regolare senza avere problemi“. Sono state queste parole ad attirarle l’antipatia del web. La scelta del termine “regolare” risulta decisamente poco felice, tanto che i su Twitter molti telespettatori hanno risposto alla showgirl romana.

“L’unica cosa regolare è che tu esca dalla Casa“, “Quindi per Samantha una coppia gay non è regolare. Un pensiero medievale”, “Sei vergognosa“. Queste sono solo alcune delle critiche sulle affermazioni. Non è di certo la prima volta che la donna finisce alla gogna mediatica per le sue parole.

Non è passato troppo tempo dall’episodio che l’ha vista coinvolta con Stefania Orlando. Su quest’ultima la de Grenet aveva detto frasi come: “psicopatica, la uccido“. Riguardo a quest’ultimo caso, tutti si chiedono come procederà il Grande Fratello. Molti chiedono la sua espulsione dal programma, ma per saperlo dovremo aspettare il prossimo episodio.