Roberto Vecchioni chi è: età, carriera e vita privata del cantautore

Roberto Michele Massimo Vecchioni nasce a Carate Brianza, in provincia di Monza, il 25 giugno 1943. I suoi genitori erano di origine napoletana e così nel 1968 si è laureato in lettere classiche alla Cattolica di Milano. Inizia così la sua carriera nella musica continuando la professione di insegnante. Ha scritto canzoni per tanti artisti negli anni Sessanta, Ornella Vanoni, Iva Zanicchi e Gigliola Cinquetti. Il suo debutto come autore a Sanremo nel 1968 con il brano Sera della Cinquetti. E così è arrivato il suo passaggio come cantautore con il suo primo 45 giri del 1968, che non riscuote un grande successo. Dopo tre anni è uscito il suo primo album, Parabola, con uno dei suoi grandi classici all’interno come Luci a San Siro. Successivamente, nel 1973 è tornato a Sanremo diventando un grande protagonista con L’uomo che si gioca il cielo a dadi. La sua fama è cresciuta in maniera esponenziale facendosi crescere al grande pubblico nel 1977 con Samarcanda. La sua carriera continua così senza grandi successi, ma ha sempre provato ad incantare tutti. Improvvisamente è tornato alla carica negli anni Duemila tornando a Sanremo nel 2006 col duetto coi Nomadi e con il brano Dove si va. Poi dopo quattro anni, lo stesso Vecchioni ha vinto sul palco dell’Ariston con Chiamami ancora amore classificandosi al primo posto davanti ai Modà e Emma.

Roberto Vecchioni chi è: vita privata

Lo stesso Roberto ha avuto due matrimonio: il primo con Irene Bozzi e dalla loro relazione è nata la primogenita, Francesca, che a sua volta ha fatto coming out ed è diventato nonno di due gemelline con l’inseminazione artificiale. Attualmente è sposato con Daria Colombo, scrittrice con i due che sono convolati a nozze nel 1981. Sono nati altri tre figli: Arrigo, Carolina ed Edoardo. Attualmente risiede in una grande casa di campagna di Maguzzano, nel comune di Lonato del Garda.