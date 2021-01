Oroscopo della settimana dall’11 al 17 Gennaio: tutti i segni dello Zodiaco

La terza settimana del nuovo anno è finalmente giunta. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo da lunedì 11 a domenica 17 Gennaio 2021.

Una nuova settimana è finalmente alle porte. Gennaio sta per toccare la metà dei suoi giorni e siamo tutti curiosi di scoprire che cosa avranno in serbo per noi il cielo e le stelle. Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Nuovi amori e fortuiti incontri sono all’orizzonte? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo da lunedì 11 a domenica 17 Gennaio 2021.

Terza settimana di Gennaio: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. La prossima settimana sarà per voi carica di emozioni e soddisfazioni. Marte, Venere e Giove saranno dalla vostra parte, ed il loro aiuto sarà per voi fonte di grande serenità. Cercate di sfruttare al meglio i prossimi giorni per ricaricare le batterie e per ripartire più forti e motivati che mai.

Toro. I prossimi giorni saranno per voi teatro di grandi cambiamenti. Siete finalmente pronti a rivoluzionare la vostra vita e a mettere un punto definitivo ad alcuni capitoli oramai appartenenti al passato. Tenete duro ed armatevi di forza e coraggio: gli astri saranno dalla vostra parte e vi aiuteranno.

Gemelli. La settimana si prospetta decisamente difficile per voi, ma non temete, sarete all’altezza di tutte le sfide. È il momento adatto per rimboccarsi le maniche e superare tutti gli ostacoli. Cercate di non cedere al nervosismo, andrà tutto per il meglio!

Cancro. I prossimi sette giorni saranno per voi tutto sommato positivo. Una persona appartenente al passato potrebbe bussare alle vostre porte, causandovi un po’ di confusione e disagio. Nonostante tutto via libera per quel che riguarda il lavoro: il vostro duro impegno sarà finalmente ripagato.

Leone. Sono in arrivo fortuna e successo per voi durante l’arco di tutta la settimana. Sarete carichi di energia e finalmente non dovrete più aspettare per ottenere le vostre meritate ricompense. Cercate comunque di non fantasticare troppo e di rimanere con i piedi ben piantati per terra.

Vergine. Alcune turbolenze coloreranno di grigio il vostro cielo durante i prossimi sette giorni. Per quel che riguarda l’amore sarebbe meglio procedere con cautela ed evitare di prendere decisioni troppo affrettate. Anche sul lavoro fareste bene a mantenere la calma e a non dare in escandescenza, potreste pentirvene in seguito.

Bilancia. I prossimi giorni si prospettano per voi un po’ altalenanti. Qualche discussione potrebbe guastare il vostro buonumore, e sarà vostro compito quello di rimettere le cose a posto. Cercate di accantonare la suscettibilità e di affrontare i piccoli imprevisti con leggerezza, in modo da non provare rancore e sciogliere le tensioni.

Scorpione. La prossima settimana sarà per voi decisamente faticosa, ma molto proficua. Sarete sorpresi dalla vostra stessa produttività e dai risultati che riuscirete a raggiungere in brevissimo tempo. Cercate però di non strafare e di dedicare un po’ di tempo anche ai vostri sentimenti ed al vostro benessere fisico e mentale.

Sagittario. La comunicazione sarà la parola chiave per quel che riguarda la prossima settimana. Esternare i vostri bisogni è importante, ed è bene che anche voi cominciate a farlo. Cercate di circondarvi di persone care e fidate, che terranno alto il vostro umore e vi aiuteranno a superare tutte le difficoltà.

Capricorno. Durante i prossimi sette giorni potreste incappare in qualche conflitto o sbattere il muso in una diatriba di tipo famigliare. Cercate di prendere la distanza dalle discussioni e di concentrarvi su voi stessi e sul vostro percorso. La diplomazia e l’apertura mentale si riveleranno essere le scelte giste.

Aquario. La prossima settimana sarà per voi interamente dedicata alla riflessione. È il momento di fissare nuovi obiettivi e soprattutto di ragionare bene sui vostri sentimenti e su tutto quello che provate. Non trascinatevi dietro questioni passate: cercate di chiudere una volta per tutte capitoli per voi nocivi e dolorosi.

Pesci. La settimana in arrivo sarà per voi tutto sommato positiva. È importante che riusciate a dedicare un po’ di tempo anche a voi stessi e ai vostri bisogni. Non abbiate paura di dire qualche no e di mettere il vostro benessere al primo posto. Cercate di rilassarvi, in modo tale da ripartire con ancora più carica del solito.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.