Oroscopo del giorno, lunedì 11 Gennaio: tutti i segni dello Zodiaco

Una nuova settimana è alle porte. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di lunedì 11 Gennaio 2021.

La terza settimana del mese è cominciata, e siamo tutti pronti a scoprire cosa ci riserverà questo lunedì. Che cosa avranno oggi in serbo per noi il cielo e le stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Nuovi amori e fortuiti incontri sono all’orizzonte? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di lunedì 11 Gennaio 2021.

Lunedì 11 Gennaio 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. La giornata di oggi sarà per voi decisamente movimentata. Il consiglio migliore è quello di sbrigare subito le faccende più urgenti e di non rimandare niente a domani. Venere non sarà dalla vostra parte, ma vi spingerà verso la via del chiarimento.

Toro. Durante le prossime ore fareste meglio ad avere un occhio di riguardo per le spese superflue. Nonostante questo i tempi sono maturi per nuove idee e progetti. Non abbiate timore di far valere la vostra opinione e buttatevi.

Gemelli. I tempi sono maturi per i progetti e per la pianificazione. Oggi potreste dedicarvi a voi stessi e a fissare soprattutto nuovi traguardi e obiettivi. Approfittatene per ricaricare le batterie e ripartire più forti di prima.

Cancro. Qualche disguido in ambito sentimentale potrebbe guastare oggi il vostro buonumore. Cercate comunque di non farvi condizionare troppo e di lasciare che le cose facciano il loro corso. Non temete, andrà tutto bene!

Leone. La giornata di oggi non comincerà nel migliore dei modi. Alcune tensioni in ambiente di lavoro potrebbero infastidirvi. Niente panico però, verso sera recupererete l’allegria e la voglia di scherzare con i vostri cari.

Vergine. Venere sarà in una magnifica posizione durante la giornata di oggi e voi fareste bene ad approfittarne. È il momento giusto per muovere i primi passi in amore e per chiarire le questioni tediose lasciate in sospeso.

Bilancia. Mercurio durante la giornata di oggi vi spingerà verso il cambiamento. Molto probabilmente avvertirete il bisogno di respirare aria nuova e di lanciarvi verso nuove esperienze. Assecondate dunque il vostro istinto e lanciatevi.

Scorpione. Non è il momento adatto per spendere soldi, perciò sarebbe meglio che durante la giornata di oggi prestiate attenzione alle vostre uscite. Nonostante questo, il cielo sarà sereno in amore e voi potrete trascorrere la giornata all’insegna dei sentimenti.

Sagittario. Durante la giornata di oggi potreste sentirvi un po’ oppressi e ansiosi. Fermarsi un attimo e rimandare tutte le questioni tediose a domani potrebbe essere la scelta migliore. Concedetevi un po’ di relax lontano dallo stress, vi farà bene.

Capricorno. Venere sarà dalla vostra parte durante la giornata di oggi, perciò non abbiate paura di levare il freno a mano e lasciarvi andare. Fuoco e fiamme per quel che riguarda l’amore: nuovi incontri potrebbero farvi battere forte il cuore.

Aquario. La giornata di oggi si prospetta per voi decisamente interessante. Giove e Saturno saranno favorevoli e vi daranno la spinta giusta per fissare nuovi obiettivi. Cercate di rimanere concentrati e di non procrastinare più del dovuto.

Pesci. Durante le prossime ore sarete carichi e pieni di energie. Cercate di sbrigare verso la prima parte della giornata tutte le questioni più urgenti, in modo da poter dedicare la sera soltanto a voi e ai vostri hobby.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.