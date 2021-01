La moglie cambia di nascosto il nome scelto per il figlio, marito furioso

La moglie, incinta, ha fatto infuriare suo marito cambiando il nome per il futuro bambino. I due avevano concordato un nome ma la donna all’ultimo ha cambiato

Una neo mamma ha fatto arrabbiare non poco il marito dopo la rivelazione: ha messo al bambino il nome del suo boss. La donna aveva chiesto su Reddit agli utenti, se fosse una “str***a” per aver cambiato il nome del bimbo dopo che lei e suo marito si erano accordati diversamente. Il nome che avevano stabilito inizialmente era quello del fratello di lui, omonimo del papà di lei, che sarebbe diventato il secondo nome del bambino.

La moglie sceglie il nome del boss

La donna, mentre era incinta, lavorava lontano da casa insieme al suo boss, che lei considerava un mentore. Ma mentre stava lavorando, è improvvisamente e inaspettatamente entrata in travaglio e tutti i suoi colleghi, compreso il boss, l’hanno aiutata e supportata in Ospedale.

Su Reddit, la donna ha scritto: “Quando sono rimasta incinta abbiamo visto che era un maschietto, avevamo già un nome prestabilito. Quindi il dibattito c’è stato solo per il secondo nome. All’inizio non mi interessava niente del secondo nome (nessuno della mia famiglia lo ha, inclusa me), però mio marito ha detto che era una tradizione importante nella sua famiglia, scegliere un secondo nome significativo.”

La donna è una manager in un’azienda importante, quindi spesso si trova in viaggio per lavoro. Lo era anche negli ultimi mesi di gestazione e ha dovuto partorire con il marito lontano, a casa. La persona che più l’ha aiutata è stato proprio il suo boss, che ha un bellissimo nome italiano, a detta della donna, che l’ha così scelto come secondo nome per suo figlio.

Sotto il thread della donna su Reddit, gli utenti si sono scagliati contro di lei per aver preso una decisione così importante all’insaputa del marito.