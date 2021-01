Maria De Filippi passa alla Rai? Perché si parla del suo addio a Mediaset

Il rumor circola ormai da settimane: Maria De Filippi sarebbe in procinto di lasciare il Biscione per approdare alla tv pubblica. Ecco la verità.

Il 2021 potrebbe essere l’anno della svolta per Maria De Filippi. Il contratto della regina della televisione italiana con Mediaset è infatti in scadenza. E a quanto pare l’accordo non è stato ancora rinnovato. Un dettaglio che induce a domandarsi se la conduttrice non stia pensando di cambiare scuderia…

Maria De Filippi in odor di trasloco

Se le voci che danno Maria De Filippi in procinto di passare alla Rai fossero confermare, Mediaset perderebbe una vera e propria istituzione. Da anni ormai la Nostra domina le classifiche degli ascolti con programmi famosissimi su Canale Cinque. L’ultimo rinnovo risale a 5 anni fa e il tempo stringe…

Certo, non si può escludere che il rinnovo sia già arrivato (magari perché automatico salvo disdetta) e non annunciato. E c’è anche chi si dice convinto che Maria stia valutando la proposta di Sky che da tanti anni la corteggia con ghiotte proposte. Dopo tantissimi anni di conduzione defilippiana, sembra difficile anche solo immaginare una puntata di Uomini e Donne o di C’è Posta Per Te senza di lei, con la sua voce rauca e lo stile sempre molto schietto ma straordinariamente efficace.

In attesa di conferme o smentite, i fan della Maria Nazionale seguono sempre più numerosi i programmi che la Fascino (azienda di proprietà per il 50% di Mediaset e per l’altro 50% della stessa De Filippi) ha creato nel corso degli anni: Amici, Temptation Island, Uomini e Donne e non solo…

