Loredana Lecciso si lascia andare ad alcune intime considerazioni sul 2020 e, soprattutto, sugli obiettivi da raggiungere nel 2021.

L’anno vecchio si è da poco concluso, quello nuovo è appena cominciato, e come sempre è tempo di buoni propositi, progetti e aspettative per i prossimi 12 mesi. Vale per i comuni mortali così come per i protagonisti del gossip nazionale. Vedi Loredana Lecciso, che dopo mesi di indiscrezioni e incertezze si dichiara finalmente sempre più felice di riavere al suo fianco Al Bano, dal quale spera di non doversi più allontanare.

Il 2021 di Loredana Lecciso

“Per me e Al Bano non farei che confermare la nostra ritrovata serenità anche il prossimo anno”, dichiara Loredana Lecciso in un’intervista al settimanale Nuovo Tv. La 48enne showgirl leccese torna a mostrare il suo lato di mamma orgogliosa, riponendo grandi speranze nel suo futuro con il cantante di Cellino San Marco, dopo la maretta dei mesi scorsi.

Dopo la rottura provocata dal riavvicinamento dell’artista con Romina Power, la soubrette leccese e il padre dei suoi due figli sono di nuovo inseparabili. E per il futuro lei spera solo in tanta serenità e stabilità. “Che cosa chiedere di più? Sinceramente non me la sentirei di chiedere di più di così” dice Loredana. Come darle torto?

I buoni propositi per il 2021, ha precisato ancora Loredana Lecciso, “sono rivolti alle persone che mi sono care. Mi impegnerò al massimo affinché la vita dei miei figli possa essere il più serena possibile”. E il pensiero va soprattutto a Jasmine, già lanciatissima in tv al fianco di Al Bano come coach a The Voice Senior su Rai Uno.