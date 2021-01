Guenda Goria e Filippo Nardi scontro diretto a Domenica Live

Guenda Goria si è scagliata contro Filippo Nardi per le frasi contro la mamma Maria Teresa Ruta. Parole di fuoco contro l’ex gieffino.

Non si è risparmiata Guenda Goria nella puntata di oggi di Domenica Live, in cui ha criticato pesantemente l’ex gieffino Filippo Nardi per le frasi sessista sulla madre Maria Teresa Ruta. La puntata di oggi del seguito show di Barbara D’Urso ha riservato al pubblico un faccia a faccia tra Guenda e Nardi. Finora l’ex gieffino squalificato non aveva avuto diritto di replica alle accuse.

Guenda Goria vs Filippo Nardi: scontro a Domenica Live

E’ la prima volta che Filippo Nardi parla in pubblico dopo la sua squalifica dal Grande Fratello Vip per le frasi sessiste pronunciate nella Casa del Grande Fratello VIP, soprattutto contro Maria Teresa Ruta. Oggi a Domenica Live la figlia di Maria Teresa ha rotto il silenzio sulla gravità della frasi di Nardi e sull’impatto che hanno avuto sulla loro vita. “Ho sofferto in quei giorni. Perché da figlia alcune frasi che tu hai pronunciato su mia madre mi hanno fatta soffrire. Sono stata malissimo.” queste le parole di Guenda, ospite della puntata di oggi dello show di Barbara D’Urso.

Filippo Nardi si è scusato pubblicamente con tutti i telespettatori e soprattutto con Guenda Goria e sua madre Maria Teresa Ruta dicendo che si è trattato solo di un “momento di goliardia“. Una giustificazione che dovrebbe alleviare la gravità delle affermazioni di Nardi, che gli sono costate la squalifica. “Userò quest’esperienza come una grande lezione” ha poi commentato l’ex gieffino.

Ma a Guenda Goria non hanno fatto piacere nemmeno le scuse di Nardi e si è scagliata anche contro gli altri inquilini. Secondo lei, infatti, la gravità sta anche nel fatto che nessuno si sia indignato per le frasi. “Questo mi fa ancora più incavolare” ha poi detto la Goria visibilmente amareggiata.