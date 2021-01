Grave incidente stradale, furgone ribaltato e uomo sbalzato fuori

E’ successo un grave incidente stradale all’alba di questa mattina. Un urto violentissimo ha fatto ribaltare un furgone. Ecco i dettagli.

Sono passati solo dieci giorni dall’inizio del nuovo anno, ma le strade sono tornate a tingersi di rosso. L’incidente stradale di questa mattina ha visto il coinvolgimento di un furgone che è finito fuoristrada per poi ribaltarsi rovinosamente.

In base alle ricostruzioni, il fatto sarebbe avvenuto questa mattina all’alba. Il veicolo stava viaggiando sulla statale 470 della Val Brembana intorno alle 6:40.

Grave incidente stradale: inutili i soccorsi

L’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine è stato tempestivo e, in base alle prime ricostruzioni, si esclude la possibilità del coinvolgimento di più veicoli. La responsabilità graverebbe tutta sul conducente, un uomo di 66 anni.

Il guidatore avrebbe presumibilmente perso il controllo del veicolo, poi ribaltatosi successivamente. Data la forza dell’impatto, il suo corpo è stato sbalzato fuori dall’abitacolo e sarebbe stato travolto dal veicolo. L’uomo è quindi morto sul colpo.

L’Azienda regionale emergenza urgenza ha tempestivamente inviato sul luogo un’automedica e un’ambulanza in codice rosse. Sfortunatamente non c’è stato nulla da fare: all’arrivo dei soccorsi l’uomo era già morto.

Ora le indagini passano ai carabinieri di Zogno che devono ricostruire la dinamica e cercare di far luce sulle dinamiche che sono ancora poco chiare. Tra queste si cerca ancora di capire come abbia perso il controllo del mezzo. Potrebbe essere stato un colpo di sonno, una distrazione fatale o anche un malore. Per il momento, sappiamo solo che il 66enne si stava recando a una battuta di caccia. Per avere altre informazioni dovremo aspettare il proseguimento delle indagini.