GF Vip, Andrea Zenga rompe il silenzio sul rapporto con il padre Walter

Non accenna a finire la polemica tra Andrea Zenga, gieffino, e suo padre Walter. Ora interviene anche il fratello Nicolò a rompere il silenzio.

Il nuovo concorrente del Grande Fratello VIP Andrea Zenga, figlio dell’ex calciatore e attualmente allenatore Walter Zenga, legato soprattutto all’Inter, ha fatto una confessione dolorosa sul suo pessimo rapporto con il padre. Il gieffino, conosciuto dal pubblico per la sua partecipazione a Temptation Island insieme all’ex fidanzata Alessandra Sgolastra, ha infatti rotto il silenzio sul motivo per il quale lui e suo padre non parlano più da tempo. Sulla questione è poi intervenuto anche il fratello Nicolò.

Andrea Zenga, perché non parla più con il padre

Nicolò e Andrea Zenga sono nati dal matrimonio del padre Walter con Roberta Termali, conduttrice nota negli anni ’80, le seconde nozze per l’allenatore. Il rapporto di Walter con i suoi due figli Nicolò e Andrea non è mai stato buono e non pare non ci sia più alcun dialogo tra di loro. Lo ha raccontato Andrea nella Casa del GF VIP.

Dopo la confessione di Andrea, è intervenuto il fratello Nicolò a Domenica Live e ha dato la sua versione della storia. Ha spiegato i suoi numerosi tentativi di riallacciare i rapporti con il padre, a differenza di Andrea, che sono però risultati vani. “Andrea ha deciso che non aveva bisogno di una figura paterna vista la sua assenza.” – ha raccontato Nicolò – “Io invece l’ho cercato spesso ma ho sempre avuto l’impressione che non fossi tanto benvoluto. Per ora mi sono arreso ma la vita è lunga. Mai dire mai.”

Entrambi i fratelli non hanno mai capito il motivo dell’allontanamento del padre e tuttoggi si chiedono coma mai Walter non abbia più voluto avere a che fare con loro. “Io e mio fratello siamo due persone tranquille. Mia madre ci ha sempre spinto ad andare da lui. L’anno scorso mi ha bloccato su Instagram. Nessuno di noi si spiega il motivo. In trent’anni non sono mai riuscito a fare breccia nel suo cuore, forse non ci siamo semplicemente trovati.”