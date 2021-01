Filippo Nardi, perché è nato a Londra: le origini dei suoi genitori

Filippo Nardi è nato il 30 maggio 1969 a Londra, in una famiglia cosmopolita, e ha vissuto a lungo in Inghilterra prima di trasferirsi in Italia.

Filippo Nardi è nato il 30 maggio del 1969 a Londra, in una famiglia le cui origini non sono del tutto chiare: c’è chi dice discendente dei nobili toscani Nardi-Dei (lui sarebbe un conte), chi invece sostiene che nelle sue vene non scorra neppure una goccia di sangue blu. Quel che sappiamo per certo è che la madre è nata a Londra da genitori ebrei di nazionalità polacca e ucraina scappati dal nazismo, mentre sua nonna è araba. Il padre, fiorentino doc, conobbe la sua futura moglie quando quest’ultima andò a studiare all’Accademia delle belle arti di Firenze. Una volta sposati, i due sono tornati nella capitale inglese, dove Filippo è nato e cresciuto.

L’inglesità di Filippo Nardi

Sin da piccolo Filippo Nardi ha sempre nutrito una grande passione per la musica in tutte le sue sfaccettature e visto che la capitale inglese offre moltissime opportunità in questo campo è ben presto diventato un disc jockey e ha poi iniziato a lavorare nel campo della produzione musicale di house music e disco music.

Filippo Nardi ha lavorato a lungo “dietro le quinte”, in Inghilterra, compresi alcuni spettacoli di Paul Anderson. Nel 1988 è arrivata la sua grande occasione con un contratto con la Virgin Records. Il Nostro si è trasferito definitivamente in Italia nel 1996, quando ha preso in gestione una scuola di Windsurf in Toscana. Nell’autunno del 2001, a 32 anni, ha preso parte alla seconda edizione del “Grande Fratello” condotta da Daria Bignardi, ma ha abbandonato il gioco dopo appena tredici giorni a causa dell’insofferenza al regolamento. La sua sfuriata nel confessionale, con l’inconfondibile accento inglese, per via dell’assenza di sigarette e di cibo è rimasta agli annali…

