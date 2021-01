Enrico Mentana, la clamorosa gaffe del lanciafiamme: la sua spiegazione

Enrico Mentana, mentre era ospite a Propaganda Live, ha chiarato l’errore sul servizio sull’assalto a Capitol Hill.

Grazie alla sua apparizione al programma di La 7, Mentana ha potuto finalmente chiarire le dinamiche che l’hanno portato ad essere al centro di molte bufere sul web.

A molti, la sua presenza è sembrata un escamotage per aiutare il giornalista a cercare di arginare la gaffe avvenuta qualche giorno fa. Nonostante queste supposizioni, il conduttore Diego Bianchi ha subito smentito dicendo che la presenza di Mentana era già in programma da diverso tempo.

Enrico Mentana: una pioggia di critiche dopo la sua gaffe

Il servizio incriminato è andato in onda il 6 gennaio durante un’edizione straordinaria del Tg che era incentrata su ciò che stava accadendo negli Stati Uniti. Durante il servizio, sono stati mostrati diversi video che facevano vedere l’assalto a Capitol Hill.

Questi ultimi sono stati tutti commentati da Mentana e Greco che, a causa del loro grande numero, non si sono accorti che molti di essi non erano attinenti alla realtà. Tra i vari filmati sono stati mostrati anche alcune scene prese dal film “Project X – Una festa che spacca“. Non ci è voluto molto prima che l’accaduto venisse notato dal pubblico per poi essere riproposto sul web e seguito da molte polemiche.

Durante Propaganda Live, Mentana ha potuto chiarire la vicenda. “Chi ha visto la trasmissione sa che avevo detto in onda di prendere le cose dai social perché arrivavano dei video tra cui quello della sparatoria. L’ho chiesto ai colleghi in regia che selezionavano i video, è evidente che è stata fatta una topica”. E’ con queste parole che il direttore ha ammesso tranquillamente il suo errore.

Il giornalista ha anche voluto ricorda che la televisione non è nuova a questo genere di errori. In più ha evidenzia una dinamica che tocca profondamente il mondo del piccolo schermo e, in particolare, dei telegiornali. A detta sua, è molto facile che, dopo diverse ore di programmazioni in cui è richiesta molta attenzione, si faccia un errore che di solito viene notato e che va ad eclissare tutto il resto. E’ con questo intervento che Mentana mette un punto a tutte le critiche che hanno interessato lui e la redazione. Ora non resta che aspettare l’eventuale reazione del web.