Domenica Live, Paolo Brosio pronto a sposarsi. La madre: “Non ci sto”. Nella puntata di questo pomeriggio del programma condotto da Barbara D’urso si è approfondito il discorso riguardante le nozze del giornalista con Maria Laura De Vitis.





I due fidanzati hanno dichiarato di essere pronti per il matrimonio. La madre del giornalista, al contrario, ha avuto qualcosa da ridire sull’argomento. Ecco come è andata tra di loro nel corso della puntata di Domenica Live.

Domenica Live, Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis pronti a sposarsi. La madre del giornalista ha espresso il proprio parere: “Non ci sto”

Dopo le critiche ricevute e le notizie di cui sono stati protagonisti nei mesi scorsi, che sembravano mettere in dubbio la veridicità del loro amore, Paolo e Maria Laura sono tornati oggi ospiti di Barbara D’Urso. E’ stato nel corso della puntata di Domenica Live che i due hanno confermato di essere ancora oggi innamoratissimi e hanno rivelato di pensare, per il loro futuro, a qualcosa di molto speciale.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Paolo Brosio, la storia con Maria Laura De Vitis è vera? Tutta la verità





I due hanno rivelato infatti di essere pronti per il matrimonio. “Potremmo sposarci in chiesa”, ha affermato Brosio. Maria Laura, da canto suo, ha confermato di essere entusiasta del progetto, affermando riguardo all’amato: “Sono innamorata. Ha un grande cuore, grazie ad una grande mamma che gli ha dato educazione e grandi valori”. Brosio invece ha ammesso di essere rimasto colpito dalla bellezza particolare di Maria Laura e dalla grande passione per il suo lavoro.

Potrebbe interessarti anche –> Maria Laura De Vitis, chi è la giovanissima fidanzata di Brosio

Leggi anche –> Diego Granese, chi è l’influencer beccato con Maria Laura De Vitis

Non del medesimo entusiasmo del figlio, si è mostrata invece la madre di Brosio. La signora, riguardo alla Di Vitis, ha infatti affermato: “Ma è la fidanzata? Io non so niente. Ai miei tempi si era in prova. Così, dall’oggi al domani, io non ci sto”. La madre della De Vitis ha dichiarato invece di essere felice della felicità di sua figlia e di non aver ancora conosciuto la madre del giornalista.