Roberto Vecchioni, chi è la moglie Daria Colombo: età, foto, lavoro

Conosciamo meglio la storia di Daria Colombo, la moglie di Roberto Vecchioni: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata

Daria Colombo nasce a Verona il 13 aprile 1955. Si laurea in lettere moderne all’Università di Padova, per poi specializzarsi alla storia del teatro. A cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta ha lavorato negli ambiti teatrale, cinematografico e televisivo, collaborando con personaggi del calibro di Florestano Vancini, Pasquale Festa Campanile, Giancarlo Nicotra, Adriano Celentano. Successivamente ha studiato anche scenografia e architettura d’interni iniziando così la professione di art director per case discografiche quali EMI, Polygram, Sony Music e Universal Records. Proprio qui ha l’occasione di conoscere il suo futuro marito Roberto Vecchioni.

Roberto Vecchioni, chi è la moglie Daria Colombo: vita privata

Successivamente ha iniziato a collaborare anche con quotidiani, come per esempio Corriere della Sera e L’Unità, col mensile Maxim e con la RAI, partecipando alla realizzazione di programmi come “I Grandi processi” con Sandro Curzi e Franca Leosini e lo speciale “68 e dintorni” per RAI 3. Pubblicamente lo stesso Vecchioni la ringrazia nel febbraio 2011 dedicandole la vittoria al festival di Sanremo. Nel 2001 è stata protagonista, insieme ad alcuni amici, all’avvio del Movimento dei Girotondi. I due sono sposati da oltre 30 anni. Dalla loro unione sono nati tre figli: Arrigo, Edoardo e Carolina, mentre il cantautore italiano ha anche un’altra figlia di nome Francesca, nata dalla sua precedente relazione.