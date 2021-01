Primo appuntamento nel 2021 con C’è posta per te: tante novità con la critica alla trasmissione di Maria De Filippi

Su Canale5 è tornato l’appuntamento nel 2021 con C’è posta per te con Maria De Filippi protagonista indiscussa. Come sempre la trasmissione è stata oggetto di commenti sui vari social network, mettendo anche nel mirino la presenza di persone in studio rispetto ad altri format che sta andando avanti senza la partecipazione del pubblico. La divisione tra di loro è avvenuta con il plexiglass, ma a molti questa soluzione non è affatto piaciuta. Anche perché i postini sono andati girando senza mascherina: “I postini sono senza mascherine, come anche i destinatari della posta, ma perché? Ok in studio ma fuori?”, i primi commenti che sono arrivati su Twitter. Un altro, poi, ha rivelato: “Comunque due pesi e due misure. A C’è posta per te zero mascherine, zero distanziamento, pubblico appiccicato e vastissimo. Tutto chiuso, gente che non può lavorare ma lì tutto come un anno fa. Possibile che nessuno dica niente?”.

ma c’è posta per te tutti senza mascherine e con il pubblico..quando è stato girato??? #CePostaPerTe — Elena (@ssl_ele) January 9, 2021

Leggi anche –> C’è posta per te, ospiti e anticipazioni: la prima puntata stasera 9 gennaio

Leggi anche –> Bufera su Maria De Filippi: “Stereotipi sui down”

C’è posta per te, caos De Filippi: norme anti-covid

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Un altro telespettatore ha rivelato il su pensiero: “Ma Maria è Free Covid? Perché a C’è posta per te c’è il pubblico senza mascherine? E la Ferilli appiccicata ai signorini in studio senza distanze di sicurezza? Follia pura. Diseducativo!”. Poi un altro ha voluto anche taggare il Premier Giuseppe Conte: “Si guarda C’è posta per te e ci si domanda perché i teatri, i cinema e i palasport siano chiusi”. E poi ancora: “Questa trasmissione va proprio contro ogni decreto anti Covid. Ora anche l’abbraccio, spengo che mi sto innervosendo”. Come svelato dal portale Gossipetv le puntate sono state registrate tra la fine agosto e il mese di settembre.