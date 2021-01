Anziana trascorre un’ora con i figli: coppia morta di Covid pochi giorni dopo

Una donna anziana ha trascorso pochi minuti in compagnia dei figli adulti. Pochi giorni dopo lei e il marito sono morti di Covid, contagiati dai familiari.

Una coppia sposata da 59 anni è morta di Covid a 10 giorni di distanza l’una dall’altra, dopo che la madre ha trascorso 40 minuti con i figli. La madre di Joe Bruno, Carol, è andata a trovarlo il 20 novembre, mentre la sorella Michelle gli tagliato i capelli. Joe ha detto che Michelle aveva ricevuto un tampone negativo, poi si è autoisolata per diversi giorni nella speranza di poter passare il Ringraziamento con i suoi cari.

Anziana coppia muore di Covid dopo aver trascorso un pomeriggio in compagnia dei figli adulti

Ricordando l’ultima riunione di famiglia, Joe ha detto: “Non ho abbracciato mia madre, non ho abbracciato mia sorella. Mia sorella mi ha tagliato i capelli, indossava la mascherina e tutte le finestre erano aperte. Abbiamo rispettato le distanze nel mio appartamento, e poi se ne sono andati. Sono stati in casa per circa 40-45 minuti”. Ma gli eventi cominciarono a prendere una piega preoccupante già qualche ora dopo. Joe ha spiegato: “Più tardi quella sera, mia sorella ha iniziato a sentire i sintomi e circa tre giorni dopo ho iniziato a sentirmi male anche io”. In seguito Carol è risultata positiva al test per Covid, così come il marito Mike.

La coppia è stata ricoverata in ospedale. Carol è morta il 13 dicembre, Mike 10 giorni dopo, due giorni prima di Natale. Joe ha detto: “Non avremmo mai pensato che potesse succedere alla nostra famiglia ma così è stato. Questo virus è davvero spietato e attacca in modi davvero feroci”. Il figlio in lutto ha condiviso la sua storia per cercare di sensibilizzare l’opinione pubblica su quanto possa essere pericoloso un incontro apparentemente sicuro. Ha detto ad ABC7: “Se avessi fatto quel sacrificio e non avessi passato 30-40 minuti con mia madre, sarebbero ancora qui”. Joe ha aggiunto: “Penso che la cosa che ci dà pace sia sapere che mio padre non sapeva che mia madre era morta. Sapere che sono andati via a meno di 10 giorni l’uno dall’altro è una cosa così bella. Darei qualsiasi cosa per riportarli indietro, ma sono così felice che siano di nuovo insieme”.