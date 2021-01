Zaniolo, la madre smentisce tutto: nessun problema con Madalina Ghenea

Nicolò Zaniolo, la madre Francesca Costa smentisce tutti i gossip: nessun problema con la nuova fidanzata del figlio, Madalina Ghenea.

Nonostante Nicolò Zaniolo e Madalina Ghenea abbiano ripetutamente chiesto di interrompere le voci che corrono su di loro, il palco del gossip italiano continua a tenere i riflettori puntati su di loro. Nei giorni scorsi il settimanale Oggi ha riportato delle presunte dichiarazioni di Francesca Costa, madre di Nicolò. Secondo quanto si legge sulla rivista, Francesca non approva assolutamente la relazione del figlio con la modella e attrice rumena, e avrebbe addirittura avvertito la ragazza di “tenere giù le mani” da Zaniolo. Lui, al momento, sembra essere uno dei calciatori italiani più promettenti sulla scena. Le presunte parole della mamma hanno fatto il giro del web talmente in fretta che lei è stata costretta ad intervenite.

Nicolò Zaniolo, la madre Francesca Costa racconta la verità

Francesca Costa è subito intervenuta sulla faccenda, smentendo tutto quanto riportato da Oggi. La madre ha scritto sui suoi profili social: “Io non ho assolutamente rilasciato alcun tipo di intervista. Sono parole che non mi appartengono e che non ho mai detto, una notizia completamente falsa. Provvederò al più presto a far cessare queste fake news”. Francesca ha chiarito ogni dettaglio: “Nessuno mi ha contattata tramite amici e io non ho mai detto a nessuno questa frase. Vorrei aver già finito di parlare da giorni, ma mi trovo costretta a farlo visto che non finiscono di raccontare bugie”.

Nessun commento sulla questione è arrivato da Nicolò Zaniolo, e nemmeno dalla compagna Madalina Ghenea che pare essere totalmente concentrata sulla vita professionale e sulla figlia Charlotte, che oggi ha tre anni. La bambina è nata dalla relazione, ormai finita, con il VIP miliardario rumeno Matei Stratan.

Nel frattempo l’ex fidanzata di Nicolò, Sara Scaperrotta, ha deciso di portare avanti la gravidanza nonostante l’addio definitivo del centrocampista. Per Sara si tratta della seconda dolce attesa “causata” dal calciatore, dopo l’aborto volontario di qualche mese fa.