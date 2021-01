Vite al limite, la storia di Karina: quanto pesava e com’è adesso

A Vite Al Limite torna protagonista Karina Garcia, che pesava quasi 400 chili e con tanta fatica e buona volontà ha ritrovato se stessa.

Era il 30 aprile 2018 quando su Real Time, canale 31 del digitale terrestre, andò in onda in prima tv la quinta puntata della stagione 6 di Vite al limite con protagonista Karina Garcia. Il dottor Nowzaradan si trovò di fronte al caso di una donna che, pur non partendo da un peso esorbitate rispetto ad altri pazienti, si è mostrata determinatissima a perdere peso e cambiare vita. E questo nonostante le problematiche legate a un problema asmatico e a una precedente operazione non eseguita a regola d’arte. Da allora Karina si è letteralmente trasformata…

L’incredibile trasformazione di Karina Garcia

La storia di Karina Garcia è una lezione di vita. Ha 38 anni, vive a Converse in Texas e all’inizio del suo percorso pesa 287 kg. Durante i 12 mesi sotto le cure del dottor Nowzaradan ottiene risultati eccellenti, perdendo ben 107 kg per arrivare a quota 180. Karina si mantiene bene anche dopo lo show e attraverso Facebook informa fan e followers dei suoi progressi.

Prima di sottoporsi all’intervento di chirurgia bariatrica, necessario per la riduzione della dimensione dello stomaco con un bendaggio gastrico mediante resezione chirurgica, Karina ha perso peso grazie alla dieta. Dopo l’operazione del dottor Nowzaradan è notevolmente dimagrita, ma come capita per i grandi obesi a distanza di alcuni mesi si è sottoposta anche a un intervento per la rimozione della pelle in eccesso. Per saperne di più non perdere l’appuntamento di stasera: l’episodio su Karina Garcia è previsto con la replica tv di sabato 9 gennaio 2021 alle ore 21.45 sempre su Real Time (canale 31 DTT).

