Verissimo, ospiti e anticipazioni: tutte le novità del 9 gennaio

Torna sul piccolo schermo “Verissimo” con Silvia Toffanin con la prima puntata del 2021. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi.

Un ritorno col botto quello di Silvia Toffanin! Oggi 9 gennaio 2021 torna uno tra i programmi più amati dai telespettatori italiani, “Verissimo“, dopo una pausa per le vacanze natalizie. Una prima puntata di questo nuovo anno ricca di ospiti ed esclusive: ecco tutte le anticipazioni di oggi.

Verissimo, gli ospiti della puntata di oggi

Appuntamento con Silvia Toffanin oggi 9 gennaio alle 16,00 per il consueto pomeriggio del sabato su Canale 5 che ritorna fare compagnia agli italiani in questo nuovo anno. Tanti gli ospiti, il primo Raoul Bova. L’attore sex symbol, infatti, aprirà proprio la puntata di oggi con un’intervista esclusiva. Bova ha interpretato un giovane Giorgio Armani nella nuova attesissima fiction “Made in Italy“, di cui parlerà insieme alla Toffanin, oltre a raccontare di questo inizio anno e del suo nuovo libro.

Leggi anche–> Raoul Bova confessa: “Ho toccato il fondo, ma ne sono uscito”

Dopo Raoul Bova, si cambia completamente argomento: Barbara Palombelli e Francesco Rutelli per la prima volta insieme a raccontarsi. Silvia Toffanin, infatti, li intervisterà sulla loro storia d’amore, che dura da quarant’anni, e sulle loro rispettive carriere. Non solo, un’altra ospite sarà Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, appena tornata dall’esperienza come giudice a “The Voice Senior” insieme al padre.

Leggi anche–> Silvia Toffanin, retroscena sulla morte della mamma: “L’aveva voluta vicina come da bambina”

Ancora in studio vedremo Cristiano Malgioglio, che racconterà della sua esperienza al Grande Fratello VIP 2020 da Alfonso Signorini purtroppo terminata dopo poco tempo dalla sua entrata nella casa, in un’intervista a cuore aperto. Anche l’ex Miss Italia Manila Mazzaro sarà in studio a raccontarsi dopo l’esperienza a Temptation Island e dopo la terribile perdita del figlio. In ultimo, anche Francesco Monte verrà intervistato dalla fidata Silvia Toffanin sulla sua nuova vita incentrata solo sulla musica e sulla nuova fidanzata Isabella De Candia.