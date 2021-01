Test della personalità: cosa vedi prima, il cervo o l’albero?

Questa splendida immagine viene utilizzata per un test sulla personalità: voi cosa vedete prima il cervo o l’albero?

Per l’ultimo test della settimana abbiamo scelto questa evocativa immagine sulla natura. Un paesaggio desertico in cui l’unico albero presente è completamente privo di foglie viene attraversato da un cervo, catturato mentre osserva ciò che ha intorno per capire dove dirigersi. Vi chiederete inizialmente in cosa consista il test ed è presto detto: gli elementi descritti sopra non sono visibili a tutti nello stesso momento, ci sarà chi ne noterà uno e chi invece ne noterà un altro.

Come per tutti i test di questo genere a fornire una risposta è ciò che cattura in un primo momento la vostra attenzione. L’aver notato un elemento, infatti, ci dice qualcosa sul vostro carattere, su modo di approcciarvi al mondo e sulla vostra personalità.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Test della personalità: cosa vedete per primo?

Contrariamente al solito vi abbiamo fornito gli elementi visualizzabili nell’immagine, questo perché l’averlo fatto non modifica la vostra percezione iniziale e appena aprite il pezzo vi trovate ad osservare l’immagine. Ecco di seguito i risultati del test.

Il Cervo

Se la prima cosa che avete visto è un cervo dalle enormi corna significa che sei una persona estremamente fantasiosa e creativa. Quando leggi qualcosa o vedi un film, ti annoia il semplice seguire la trama, con la mente vaghi e crei un percorso tuo, approfondendo quelli che potrebbero essere i risvolti del mondo in cui ti trovi. Le persone ti definiscono sognatore, per via della tua tendenza ad esplorare i temi profondi della vita, ma nessuno ti trova noioso. Il tuo vagare non ti rende illogico, anzi sei una persona dalla spiccata intelligenza in grado di acquisire nuove abilità con una velocità fuori dal comune.

Leggi anche ->Test visivo, quale figura vedi prima? Scopri se sei fantasioso o coraggioso

L’albero

Se hai visto l’albero significa che sei una persona che si basa sulla propria logica. Non c’è problema che non abbia soluzione, in ogni situazione sei in grado di pianificare dei piccoli passaggi che ti portano verso l’obiettivo. Sei una persona molto intelligente, ma non un razionale calcolatore, mostri molta empatia ed hai a cuore i tuoi cari.

Leggi anche ->Test visivo, cosa cattura la tua attenzione: il ramo o il cacciatore?