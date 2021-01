Sabrina Salerno: pillole di filosofia social, ma spunta qualcosa tra i seni…

Sabrina Salerno torna a deliziare il popolo di Instagram con una riflessione molto profonda. L’attenzione dei suoi fan e follower, però, è calamitata da qualcos’altro…

Sabrina Salerno ha “catturato” di nuovo tutta l’attenzione dei suoi fan e follower su Instagram con una foto da capogiro. Dopo le festività natalizie la Nostra non solo è alle prese con un restyling fisico, ma pare in vena di profonde riflessioni filosofiche. Le due cose, d’altronde, possono e dovrebbero andare di pari passo.

L’ultima perla di saggezza di Sabrina Salerno

“Nessuna verità

È poi così sicura

Ci sono troppi dubbi

Non fartene un problema. Abbi dubbi. Edoardo Bennato”.

Così scrive Sabrina Salerno nel suo ultimo post su Instagram. Prendendo a prestito le parole di un grande cantautore, la famosa showgirl, cantante e attrice italiana invita e dubitare delle proprie certezze e a non vedere il mondo solo tutto bianco o tutto nero: esiste anche il grigio, anche se spesso ce lo dimentichiamo. A giudicare dal numero di like, condivisioni e commenti, questa piccola perla di filosofia è stata molto apprezzata.

A calamitare l’attenzione del pubblico di virtuale di Sabrina Salerno è però soprattutto la foto: eccola in primo piano più bella e seducente che mai, in strepitosa forma fisica nonostante l’età ormai non più giovanissima, e con una singolare “novità” tra i prosperi seni: un paio di cornetti rossi portafortuna. Sì al dubbio, dunque, e sì alla scaramanzia. Dopo un anno come il 2020, del resto, chi non spera in un po’ di fortuna nell’anno che è appena cominciato?

