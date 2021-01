Peter Gomez chi è: età, carriera e vita privata del giornalista

Conosciamo meglio la storia di Peter Gomez, giornalista e blogger di origine italiana: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata

Peter Gomez nasce a New York il 23 ottobre 1963 da genitori italiani che si trovavano all’estero per ragioni di lavoro. Suo padre era un manager pubblicitario, Filippo Gomez Homen, mentre la madre si chiama Fabricia Fossati. Ad inizio della sua vita ha vissuto a Verona frequentando il Liceo Messedaglia per poi iscriversi a Giurisprudenza seguendo anche la scuola di giornalismo. Inizia così a scrivere al quotidiano L’Arena di Verona per trasferirsi successivamente a Milano nel 1986 arrivando a Il Giornale di Indro Montanelli: lo segue a La Voce. Passa nel 1996 come inviato de L’Espresso, occupandosi di corruzione politica, giudiziaria e molto di mafia. Successivamente è un collaboratore di MicroMega, dove scrive quindicina di saggi. Così durante la sua carriera, per ventisei anni, ha seguito tutti gli scandali politici italiani: da Tangentopoli ai rapporti di Berlusconi con la mafia siciliana, che hanno dato vita a numerosi saggi scritti anche in collaborazione con Marco Travaglio. Dopo aver lasciato L’Espresso, nel 2009 è stato tra i giornalisti fondatori de Il Fatto Quotidiano, gestendo la versione online. Nell’ultimo anno, inoltre, ha condotto sul Nove la trasmissione Sono le venti. Infine, ha scritto numerosi libri d’inchiesta e saggi, come E continuavamo a chiamarlo impunità (Editori Riuniti, 2007), scritto insieme a Marco Travaglio, I complici (Fazi Editore, 2007), scritto insieme a Lirio Abbate, Bavaglio (Chiarelettere, 2008), scritto insieme a Marco Lillo e Marco Travaglio, Mani pulite. La vera storia (Chiarelettere, 2014), scritto insieme a Gianni Barbacetto e Marco Travaglio, e Il vecchio che avanza: I fatti, le storie, i protagonisti (Chiarelettere, 2018).

Peter Gomez chi è: vita privata

Legato sentimentalmente a Laura, stilista originaria di Roma. Attualmente lavora a Milano dopo essersi formata a New York. Ha aperto la sua prima botique nel 1989 al Sunset Palace di Los Angeles diffondendo tutto il suo stile in giro per il mondo. Al momento Peter si divide tra Milano e Roma.