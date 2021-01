Paola Minaccioni, chi è: età, carriera, vita privata, curiosità sull’attrice

Paola Minaccioni è una delle attrici più note e apprezzate del panorama televisivo e cinematografico italiano. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Paola Minaccioni è un’attrice e imitatrice fra le più apprezzate del momento, interprete di film, fiction e programmi di grande successo. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Paola Minaccioni

Paola Minaccioni è nata a Roma il 25 Settembre del 1971, figlia di Roberto Minaccioni, negli anni ’70 massaggiatore della Roma, e vite tuttora nella Capitale. Ha studiato teatro nel laboratorio di Serena Dandini e si è diplomata al Centro sperimentale di Cinematografia. Protagonista di vari film e fiction televisive, ha anche vinto il Globo d’Oro per il ruolo di Maria nella pellicola di Ferzan Ozpetek “Magnifica presenza”. Tra gli altri film a cui ha preso parte vale la pena di ricordare “Notte prima degli esami”, “Un’estate al mare”, “Fascisti su Marte”, “Ex”, “Viva l’Italia”, “Matrimonio a Parigi”, “Natale a 5 stelle”, “Un matrimonio da favola”, “Mine vaganti” e “Allacciate le cinture”.

Fra i cavalli di battaglia di Paola Minaccioni come imitatrice, invece, ci sono la politica e leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, la fashion blogger Chiara Ferragni e l’attrice Sabrina Ferilli. L’artista è molto attiva sui social e su Instagram in particolare, dove posta spesso immagini che la ritraggono al lavoro e nella quotidianità. Quanto alla vita privata, Paola Minaccioni è una donna molto riservata e si sa pochissimo al riguardo, a parte il fatto che non è sposata, non ha figli e al momento è a quanto pare single.

Tempo fa ha dichiarato a proposito del tradimento: “No, non potrei accettare un amore di facciata. Nella mia vita ho amato tanto, sono stata tradita, ho lasciato. La monogamia è difficile, portare avanti per tanto tempo un rapporto, anche sessuale, è faticoso. Il tradimento esiste, è dietro l’angolo. Se un uomo non ti apprezza hai due possibilità: o ti spegni, o reagisci e lo pianti. Ho scelto la seconda”. Per il resto, la Nostra gioca a pallavolo ed è amica della collega Andrea Delogu (lo è stata anche di Franca Valeri).

