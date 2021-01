Nuovo lutto nel mondo dello spettacolo, morto Mario Santonastaso: col fratello Pippo portò il cabaret in tv.

Si è spento oggi a Bologna Mario Santonastaso, uno dei volti più noti del cabaret televisivo negli anni Settanta. Col fratello Pippo, di un anno maggiore di lui, furono tra i primi a portare il cabaret nella televisione italiana, a partire dai primi anni Settanta. Mario era il chitarrista, Pippo invece ci metteva la “faccia”.

Dopo aver esordito come chitarrista del gruppo beat I Ricercati, Mario Santonastaso decise dunque di dedicarsi col fratello Pippo al cabaret. Esordiscono nel 1970 durante il programma televisivo di Marcello Marchesi Ti piace la mia faccia?. Si tratta solo della prima di una serie di esperienze televisive.

Chi era Mario Santonastaso, cosa sapere su di lui

A questa trasmissione ne seguono infatti altre come Per un gradino in più e Chi è di scena?. Qualche anno dopo, arriva anche la possibilità di condurre un programma tutto loro ovvero (Uno + Uno = Duo). Successivamente, il duo di fratelli è apparso in tantissimi altri programmi di emittenti nazionali. Hanno peraltro partecipato all’edizione del 1977-78 di Domenica in, quindi su Rai 2 sono stati la presenza fissa nel cast del programma Gran Canal di Corrado.

Insieme a Gufi, Cochi e Renato, Enzo Jannacci, Felice Andreasi, i Santonastaso sono stati davvero dei precursori del genere cabaret in Italia e hanno avuto anche la possibilità di esibirsi in uno dei tempi della risata nel nostro Paese, ovvero il Derby Club di Milano. Suo fratello Pippo, al contrario di Mario scomparso oggi, ha anche avuto una discreta carriera cinematografica ed è uno dei maggiori caratteristi nel nostro Paese.