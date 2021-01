Monica Maggioni: chi è la giornalista che ha litigato con Maurizio Costanzo

Aveva fatto infuriare Maurizio Costanzo e poi accettato le sue scuse, Monica Maggioni è una giornalista con una lunga e brillante carriera alle spalle.

Monica Maggioni ha una lunga carriera alle spalle come giornalista e conduttrice televisiva. La milanese ha fatto tremare i polsi a Maurizio Costanzo, che si è poi scusato con lei per essersi arrabbiato. Tanti incarichi importanti e programmi di successo, ecco tutto quello che sappiamo sulla Maggioni.

Monica Maggioni, chi è e che cosa ha fatto

Monica Maggioni è nata nel 1964 a Milano. Uno dei suoi primi lavori è stato presso Euronews a Lione, in Francia, dal 1994 al 1996, per poi entrare nella redazione di Tv7 e del Tg1. E’ stata giornalista inviata in alcune tra le aree più calde del mondo, soprattutto dopo gli eventi dell’11 settembre. Nel 2003, infatti, Monica ha lavorato in Iraq seguendo l’esercito italiano impegnato in guerra.

Non solo giornalismo, Monica è anche scrittrice e documentarista. E’ stata anche direttrice dei telegiornali di RaiNews24, Televideo, Rainews.it e presidente Rai dal 2015 al 2018. Dopo l’esperienza alla presidenza Rai, ha condotto un programma televisivo chiamato “Sette Storie”, proprio la trasmissione oggetto di critica da parte di Maurizio Costanzo. Le dure parole del giornalista marito di Maria De Filippi, hanno fatto risentire la Maggioni: “Fino a che venivo preceduto da Fabio Fazio e Franco Di Mare “S’è fatta notte” vantava ottimi risultati. Ora invece devo aspettare la Maggioni che dura troppo, finisce tardi e mi lascia pochissimo pubblico, facendomi perdere ascolti. Una vecchia regola Rai prevede che non si facciano i promo ai programmi di seconda serata. Ma, chissà perché, ciò non vale per la Maggioni.“

Sulla querelle è intervenuto prontamente il direttore di Rai 1, Stefano Coletta: “Sono certo che Maurizio Costanzo, uomo intelligente, porgerà le sue scuse a Monica Maggioni per quanto dichiarato oggi su Libero Quotidiano.”. E così è stato. Costanzo ha chiesto scusa alla Maggioni e lì si è concluso il battibecco.