Manila Nazzaro in lacrime: la verità sul suo bimbo mai nato

L’ex Miss Italia Manila Nazzaro, da qualche anno compagna dell’ex calciatore Lorenzo Amoruso, ha raccontato a Verissimo la terribile esperienza dell’aborto.

La vita di Manila Nazzaro è stata sconvolta di recente da un’esperienza traumatica: l’aborto spontaneo. Lo scorso autunno l’ex modella aveva scoperto di aspettare un figlio dal compagno Lorenzo Amoruso, ma la gravidanza si è interrotta dopo poche settimane. Un dolore enorme che lei ha tenuto nascosto per mesi, prima di trovare la forza e il coraggio di parlarne pubblicamente.

Il dramma privato di Manila Nazzaro

Manila Nazzaro ha alzato il velo sul suo dramma privato in una toccante intervista a Verissimo. L’aborto – ha spiegato – è una tragedia per ogni donna che, vivendolo, si sente completamente “svuotata”. E ha citato un proverbio svedese che è subito diventato virale: “Una gioia condivisa è una gioia raddoppiata. Un dolore condiviso è un dolore dimezzato”. Qualcuno le aveva infatti consigliato di non raccontare dell’aborto spontaneo, ma lei sentiva che la sua esperienza poteva essere d’aiuto ad altre donne e per questo l’ha voluta rendere pubblica. E, con l’occasione, ha tenuto a rimarcare che i personaggi dello spettacolo sono proprio come tutti gli altri, con gioie, dolori, emozioni di ogni essere umano: “La vita è uguale per tutti, i dolori sono uguali per tutti. Era giusto parlarne. Aborto spontaneo, bisogna dire questa parola. Non è un tabù. Può capitare ad ogni donna”.

Sui social è subito partita una catena di messaggi di conforto e solidarietà a lei indirizzati. “Manila sta raccontando della perdita del suo bambino. Nonostante tutto riesce a dimostrare una forza pazzesca e raccontare un evento traumatico che capita a milioni di donne al giorno. Questa donna merita tantissimo. Fatti forza Manila”, ha scritto un utente su Twitter. “Manila è una donna matura e saggia, lo avevo capito a Temptation Island e questa estate ne ho la conferma in questa intervista toccante”, ha aggiunto un altro.

Per il momento Manila e Lorenzo hanno paura di provare ad avere un altro bambino: la ferita è ancora aperta. La Nazzaro è già mamma di due ragazzini – Nicolas e Francesco Pio, avuti dall’ex marito Francesco Cozza – mentre Amoruso non è ancora diventato papà. La coppia convive a Roma e dovrebbe convolare a nozze nel 2021.