Maltrattamenti all’asilo, bimbi di neanche 5 anni vessati dalle maestre

Invece di accudire i loro piccoli alunni dai 3 ai 5 anni, due maestre perpetravano tremendi maltrattamento all’asilo ma le hanno scoperte.

Emerge a Torino l’ennesimo caso di maltrattamenti all’asilo ed a scuola in generale. Vittime in questa circostanza erano diversi bambini di età compresa fra i 3 ed i 5 anni, costretti a subite le vessazioni di due maestre violente e manesche. La cosa ha ricevuto i crismi dell’ufficialità a seguito delle indagini portate a compimento dai carabinieri di Rivoli.

Proprio nella località in provincia del capoluogo del Piemonte, in una scuola materna del posto, si sono consumate le orribili violenze, sia fisiche che verbali, ai danni dei piccoli. Le due maestre hanno ricevuto l’atto che le avvisa della conclusione delle indagini. Cosa che lascia presupporre ad un loro rinvio a giudizio, come vuole la prassi in questi casi. I maltrattamenti all’asilo risalgono a quasi due anni. Fa. Era il mese di marzo del 2019 quando i militari ricevettero ai tempi diverse denunce da parte dei genitori dei bambini. Le famiglie erano preoccupate per gli atteggiamenti dei loro figli, che tendevano ad isolarsi ed a comportarsi in maniera strana.

Maltrattamenti all’asilo, cosa facevano le due maestre accusate

In particolare, dopo l’inchiesta compiuta dalle autorità, è venuto fuori come le due maestre fossero solite strattonare i piccoli. E non solo. Era infatti loro abitudini spaventarli alzando la voce, e non è mancato neppure qualche episodio di violenza fisica, con alcuni bimbi presi a schiaffi.

Solitamente, per indagini di questo tipo, le forze dell’ordine si servono di strumentazioni deputate a finalizzare intercettazioni ambientali, come l’installazione di telecamere nascoste. E vista la precisione nel formalizzare le accuse contro le due donne, non si esclude che sia accaduto lo stesso anche per quanto riguarda questa circostanza. Non sono state rese note le generalità delle due maestre.