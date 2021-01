Madrid sotto la neve: le immagini più belle della città completamente imbiancata.

La perturbazione in atto sul Mediterraneo, portata da un fronte di aria fredda di origine artica, sta colpendo non solo l’Italia, con calo di temperature, neve e piogge, ma anche la Spagna.

Questa mattina la città di Madrid si è svegliata sotto una fitta coltre bianca. La neve non è una rarità all’interno della Spagna ma così tanta è uno spettacolo insolito.

I madrileni si sono riversati sulle strade e nei parchi pubblici per passeggiare tra la neve, toccarla e giocarci. Hanno anche fatto grandi pupazzi con tanto di sciarpa e cappello. Mentre i bambini si sono messi a giocare a palle di neve. Qualcuno ha anche osato degli sci in strada.

Tutti, comunque, hanno avuto qualche difficoltà a spostarsi, non essendo abituati a tutta questa neve e al ghiaccio che hanno creato inevitabili disagi. Essendo un weekend, tuttavia, i cittadini di Madrid hanno potuto godersi la città imbiancata con più libertà. Di seguito vi mostriamo le immagini più belle e curiose scattate oggi nella capitale spagnola.

Madrid sotto la neve: le immagini più belle

Una Madrid come forse non l’avevate mai vista è quella che si è presentata questa mattina dei suoi abitanti e nelle immagini diffuse in tutto il mondo. La capitale spagnola si è svegliata completamente coperta da una fitta coltre di neve, in uno scenario fiabesco di pieno inverno nel primo weekend dopo le vacanze natalizie.

Per i bambini ma anche per i grandi è stata un’occasione di festa per camminare in mezzo alla neve, giocare, fare pupazzi e palle di neve. I disagi del Covid certo non aiutano, ma per un giorno, forse, si può anche pensare ad altro. Basta indossare la mascherina, mantenere il distanziamento e le mani pulite. Ecco le foto più belle di Madrid imbiancata.

Sembra un bosco sulle Alpi, invece è la città di Madrid interamente ricoperta dalla neve e con fiocchi che scendono ancora.

Un quartiere di Madrid visto dall’alto, con palazzi, strade e automobili interamente ricoperti.

Pedoni per le strade di Madrid. L’abbondante nevicata ha spezzato rami e alberi, come si intravede nella foto qui sotto. I disagi sono stati numerosi, tra automobilisti bloccati, strade chiuse, traffico aereo e ferroviario interrotto. Purtroppo il maltempo ha causato anche tre morti.

Le difficoltà a camminare in strada, in mezzo alla neve.

La centrale Plaza Mayor completamente ricoperta dalla neve, con oltre mezzo metro di coltre bianca sopra i tavoli e le sedie dei caffè sulla piazza.

Con gli sci, e la mascherina, per le vie di Madrid, come in alta montagna.

Un altro abitante di Madrid con gli sci ai piedi, per spostarsi lungo le vie imbiancate della capitale spagnola.

Nella foto sotto, altri pupazzi di neve per la città.

Tanta è la neve che si scia al parco, sulle collinette.

Anche la statua equestre di Carlo III, a Puerta del Sol, è ricoperta dalla neve.