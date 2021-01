Lucca, balli e canti in strada: assembramenti a non finire

Durante l’emergenza sanitaria ancora numerosi assembramenti da denuncia, questa volta è avvenuto per le strade di Lucca

Ancora un grave episodio di continui assembramenti da denunciare. Come riportato dal portale “Lucca in diretta” e da alcuni video pubblicati dal giornalista Gabriele Parpiglia, tantissimi giovani si sono radunati per le strade di Lucca per cantare e ballare. I negozi erano chiusi da diverse ore, ma nei pressi del Portone dei Borghi tanti giovani si sono radunati per qualche ora in completa serenità, ma ciò è assolutamente vietato durante la pandemia. Verso le 20 un gruppo di giovani è arrivato con grandi casse audio ed è partita così la musica scatenandosi per le strade senza il minimo rispetto delle distanze anti-Covid. In tanti non indossavano, inoltre, nemmeno la mascherina. Sembrava così una serata di assoluta normalità trascorsa insieme: un grave episodio da denunciare visti i numerosi contagi e morti attualmente in Italia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabriele Parpiglia (@gabrieleparpiglia)

Lucca, balli e canti in strada: la denuncia

Come riportato dal portale “Lucca in diretta”, ha parlato anche Michele, titolare del pub De Cervesia, che si trova al Portone dei Borghi: “Dalle 20 siamo rimasti chiusi nel nostro locale: non si poteva letteralmente uscire. Sia noi che gli altri due locali abbiamo dovuto chiamare più volte i carabinieri che sono arrivati riuscendo a farci uscire”.