Grave incidente auto camion, Michele muore mentre torna a casa FOTO

Rincasava dopo una giornata di lavoro, Michele resta coinvolto in un incidente auto camion e finisce con il perdere la vita sul colpo. Lui aveva 44 anni ed era conosciutissimo da tutti dove abitava.

C’è una vittima a seguito di un incidente stradale di gravi proporzioni avvenuto in Friuli-Venezia Giulia. La vittima si chiamava Michele Zuppel, lavorava come autotrasportatore ed l suo mezzo pesante è rimasto coinvolto in uno schianto avvenuto in località Campoformido, in provincia di Udine.

Michele aveva 44 anni e tantissimi amici, che ora lo piangono sui social e non riescono a credere alla sua improvvisa quanto triste e prematura dipartita. L’uomo, nativo di Brazzano di Cormons, sempre nel territorio del capoluogo friulano, era impiegato in una ditta di Pieve di Soligo, località del Trevigiano distante una novantina di chilometri da casa sua. Nel corso del pomeriggio il 44enne, a bordo di un Suv, è andato ad impattare con estrema violenza contro un tir.

Incidente, Michele si schianta contro un tir e muore

Non si conoscono ancora le cause dell’incidente. Subito sono intervenuti i vigili del fuoco, che lo hanno estratto dalle lamiere della sua vettura. Purtroppo Michele era già privo di vita, morto sul colpo immediatamente dopo lo schianto.

A nulla sono valsi i tentativi, durati per diversi minuti da parte dei soccorritori del 118, di fare rinvenire la vittima. Il conducente del camion tamponato, un uomo di 50 anni, non ha rimediato ferite ed è uscito illeso da tutto quanto successo.