Giorgio Armani chi è: età, carriera e vita privata dello stilista

Conosciamo meglio la storia di Giorgio Armani, celebre stilista: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata

Giorgio Armani nasce a Piacenza l’11 luglio 1934. Di origini italo-americane, conosce la Seconda Guerra Mondiale durante la sua infanzia soffrendo in quel periodo insieme alla sua famiglia. Dopo il diploma si trasferisce a Milano per andare a studiare medicina, ma improvvisamente, quasi per caso, conosce la moda allestendo le vetrine dei grandi magazzini La Rinascente. La sua prima vera esperienza in questo settore risale al 1965, quando lo stesso Giorgio disegna nuovamente i modelli della linea Cerutti per il marchio Hitman. Dopo una decina di anni, nel 1974, lancia la prima linea chiamata Armani by Sicons. Dopo un anno fonda la sua azienda con vari settori all’interno: Emporio Armani occhiali, Emporio Armani, Armani Jeans, EA7, Armani Junior, Armani Casa. Nel corso degli anni è stato sempre più autentico protagonista, così nel 2009 è diventato ambasciatore del movimento Internet for Peace fondato dalla rivista mensile Wired Italia con lo scopo di candidare Internet al Premio Nobel per la pace nel 2010. Nel 2013 ha aperto la nuova boutique in via Condotti a Roma con una festa inaugurale con numerosi vips che hanno partecipato in quell’occasione.

Leggi anche –> Giorgio Armani, chi era il suo compagno Sergio Galeotti: la loro storia

Leggi anche –> Coronavirus, Giorgio Armani converte gli stabilimenti: “Produrremo camici”

Giorgio Armani chi è: vita privata

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Nella sua vita privata ha amato sia tante donne che uomini. In passato è stato vicinissimo al suo braccio destro, Sergio Galeotti, giovane di ben undici anni, che è scomparso improvvisamente per una forma di leucemia fulminante nel 1985. Per Giorgio Armani è stato un periodo davvero buio della sua vita come ha svelato ai microfoni di Vanity Fair “Poi realizzai che abbandonare avrebbe significato rinunciare a tutte le speranze che Sergio aveva messo nel nostro lavoro. Mi feci forza. Riuscii in qualche modo ad andare avanti, facendomi forte di questo momento”.