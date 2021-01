GF Vip, Dayane Mello a rischio squalifica: ha bestemmiato?

Un altro concorrente del GF Vip rischia di essere qualificato. Si tratta della modella Dayane Mello, che sembra abbia bestemmiato.

La modella di origini brasiliane Dayane Mello torna a far parlare di sé, in quanto sembrerebbe che abbia bestemmiato all’interno della Casa del “Grande Fratello Vip“. Spesso la modella fa uscite infelici, a causa del suo italiano non proprio perfetto.

Nelle ultime ore la modella Dayane Mello, mentre parlava a tu per tu con l’amica Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, sembra si sia lasciata andare ad un’esclamazione che avrebbe dovuto evitare. I fans come sempre in queste occasioni gridano alla squalifica immediata. In rete è stato pubblicato il video della scena infamante, in cui la brasiliana avrebbe pronunciato le parole che hanno tanto adirato i fans. Sembrerebbe che la Mello abbia semplicemente detto “Per Dios“, che in italiano corrisponde a “per carità o per l’amore di Dio”. Che forse i fan del programma abbiano reagito in maniera impulsiva?

LEGGI ANCHE -> Grande Fratello Vip, Grabriele Parpiglia: confessione choc su Dayane Mello

LEGGI ANCHE -> Grande Fratello Vip, Francesco Facchinetti: “Vincerà Dayane Mello”

GF Vip, Dayane Mello rischia grosso

Tanto rumore per nulla per chiunque abbia criticato la modella Dayane Mello. La brasiliana si è semplicemente espressa nella sua lingua in un’esclamazione tipica, che i fan del “Grande Fratello Vip” hanno interpretato erroneamente. La brasiliana si sta guadagnando sempre più haters sui social, che non fanno altro che cogliere l’occasione giusta per criticarla.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Dayane Mello è finita in nomination questa settimana. I telespettatori sui social non fanno altro che creare dei sondaggi che la vedono tra i favoriti ad essere eliminati dal “Grande Fratello Vip“, ciò nonostante la modella dovrebbe essere salva in quanto ci sono personaggi molti più a rischio di lei per essere eliminati dalla Casa.