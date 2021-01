Genoa Bologna Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Genoa e Bologna è l’anticipo della 17esima giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Si torna a giocare ad appena tre giorni dalla chiusura della 16esima giornata di Serie A e alle 18.00 c’è il secondo anticipo della giornata numero 17. Si affrontano infatti Genoa e Bologna, in una classifica di Serie A, ridisegnata e accorciata dalle sconfitte delle prime due in classifica, Milan e Inter.

Se quello delle 15 tra Benevento e Atalanta è un match quasi inedito, il secondo anticipo è sicuramente ormai un classico del massimo campionato, che appunto vede di fronte due delle squadre più longeve della Serie A, con posizioni di classifica difficile, soprattutto per i padroni di casa.

Precedenti di Genoa – Bologna e dove vedere in tv e streaming

La partita di questo pomeriggio allo stadio Luigi Ferraris di Genova tra i padroni di casa del Genoa e il Bologna è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport Serie A (canale 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport Collection (canale 205). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Sedici scudetti in due e 45 scontri diretti in totale in casa ligure tra Genoa e Bologna. Questi i numeri di una sfida davvero interessante come quella di questo pomeriggio: 18 vittorie per i padroni di casa a fronte di 14 pareggi e 13 vittorie degli ospiti. 60 i gol realizzati dalla squadra di casa e 47 dagli ospiti. Tanti gli ex del match: da una parte Bani, Destro, Radovanovic, dall’altra Palacio.

Genoa e Bologna, le due squadre in campo: le formazioni

Ballardini e Mihajlovic stanno completando le loro scelte in vista del match di questo pomeriggio. Queste le formazioni in campo:

GENOA (3-5-2): Perin; Bani, Masiello, Criscito; Zappacosta, Behrami, Badelj, Rovella, Czyborra; Scamacca, Shomurodov.

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; Tomiyasu, Paz, Danilo L., Hickey; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Vignato; Palacio.