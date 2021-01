Francesco Arca nudo nella doccia, commento hot dell’ex Laura Chiatti

Francesco Arca è recentemente apparso sui social nudo sotto la doccia. Un commento della sua ex ha però catturato tutte le attenzioni.

La compagna di Francesco Arca, Irene Capuano, ha sorpreso tutti i fan dell’uomo e della coppia postando sui social una foto davvero hot, che ha mandato tutti i follower in visibilio. Lo scatto ritrae il fidanzato sotto la doccia, nudo, con il fisico scolpito in bella mostra. È stata subito pioggia di commenti e di like per Francesco, ed il post ha suscitato centinaia di reazioni. Nessuno avrebbe però mai immaginato che, tra i nomi degli utenti, ci fosse anche quello di Laura Chiatti.

Proprio così, l’ex fidanzata di Francesco, Laura Chiatti, ha attirato su di sé tutte le luci dei riflettori. La donna ha incuriosito il pubblico ed il web intero con il suo commento sotto la foto di Arca, ritratto nudo e muscoloso sotto la doccia. “Un capolavoro di Dio” ha scritto l’attuale moglie del celebre Marco Bocci, suscitando l’ilarità di centinaia di utenti. Come avrà reagito la Capuano?

La compagna di Francesco ha immediatamente risposto al commento di Laura Chiatti, approvando divertita il gesto dell’ex fidanzata di Francesco. Un’azione carica di solidarietà femminile e leggerezza, che non è di certo passata inosservata. La donna ha addirittura risposto alla Chiatti con l’emoticon di un cuore, lasciando tutto il pubblico sbigottito e suscitando l’ilarità dei follower. Le due donne sono quindi riuscite a strappare al pubblico un sorriso, un atto decisamente nobile e lodevole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒾𝓇𝑒𝓃𝑒𝒸𝒶𝓅𝓊𝒶𝓃𝑜 (@irenecapuano)

Francesco Arca: il pubblico si scatena sotto la sua foto

Sono stati centinaia i commenti scritti dagli utenti in seguito al breve scambio di battute tra Laura Chiatti ed Irene Capuano. Le due donne si sono mostrate al pubblico unite e solidali, strappando addirittura ai follower qualche sorriso. “Irene ma non sei gelosa?” ha domandato qualcuno. “Felici voi…” ha aggiunto qualche altro utente. Anche Giada De Blanck ha fatto il suo intervento: “Ma voi siete una famiglia di Belloni tutti stupendi mamma papà e figli, capolavoro“.