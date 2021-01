Ancora una volta il mondo della musica in lutto: morto il cantante e attore Ed Bruce, apprezzato artista country e autore di successo.

Ed Bruce, nome all’anagrafe William Edwin Bruce, classe 1939, si è spento nelle scorse ore. Aveva compiuto a fine dicembre 81 anni. Cantautore e attore televisivo statunitense, il suo brano più famoso fu Mammas Don’t Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys del 1975, poi portato al successo da Waylon Jennings con Willie Nelson.

Il suo maggior successo venne poi interpretato in seguito da altri importanti musicisti. Successivamente, nei primi anni Ottanta, ha dato alle stampe un altro celebre brano di successo, ovvero You’re the Best Break This Old Heart Ever Had. Inoltre, nei primi anni Ottanta, ha interpretato la serie televisiva Bret Maverick insieme a James Garner.

La grandissima carriera di Ed Bruce, cantante country molto amato

Ed Bruce è nato e cresciuto a Memphis nel Tennessee e all’età di 17 anni, nel 1957, incontrò Jack Clement. Questi era allora tecnico del suono alla Sun Records. Scrisse quindi il suo primissimo brano Rock Boppin’ Baby col nome di Edwin Bruce. Iniziò a sfornare diversi successi della musica country: nel 1962, scrisse Save Your Kisses per il cantante Tommy Roe. L’anno dopo uscì See the Big Man Cry, poi reinterpretata nel 1965 da Charlie Louvin, in quella che è la versione più famosa del brano

In sostanza, furono diverse le canzoni di Bruce che riscossero maggior successo quando furono interpretate da altri musicisti e cantanti suoi amici e sodali. Oltre che per la musica, aveva anche una certa predisposizione per la fiction e il cinema. Negli anni Novanta, ad esempio, è apparso nel telefilm Walker Texas Ranger, protagonista Chuck Norris. Al cinema ha recitato in una ventina di film, tra i quali si citano “Mi amigo”, “Nemico pubblico”, “Country song” e “The Pardon”.