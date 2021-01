Un grosso spavento per l’influencer Chiara Ferragni, che è caduta durante una passeggiata: subito in ospedale per l’ecografia tridimensionale

Tanta ansia per Chiara Ferragni, che è caduta durante una passeggiata. E così la moglie di Fedez ha raccontato di aver avuto tanta paura ed è subito volata in ospedale per l’ecografia di controllo visto che è incinta della secondogenita dopo l’arrivo del piccole Leone. Per fortuna è andato tutto bene e si è trattato soltanto di un grosso spavento. Nessun problema per la bambina che è molto sana e sta crescendo alla grande.

Chiara Ferragni, la brutta caduta: ansia per la figlia

Così la stessa celebre influencer ha potuto anche ammirare il sorriso della sorella minore di Leone attraverso l’ecografia tridimensionale: tutto sta procedendo per il verso giusto. Verso fine febbraio potrebbe nascere la secondogenita, ma al momento non sarebbe ancora noto il nome della piccola. La decisione di Chiara e Fedez arriverà nelle prossime settimane: infine, il 19 marzo Leone compirà 3 anni. Dopo che il primogenito è nato negli States, la bambina nascerà sul territorio italiano. E proprio il brutto ricordo della prima gravidanza (a letto per riposo forzato) le ha fatto subito pensare al peggio, ma ciò non sarà per questa volta.