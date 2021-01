Calciomercato Serie A, Strootman torna in Italia: idea Pellegri

Giorni intensi in Serie A anche sul fronte calciomercato con numerose trattative: colpo Strootman, idea Pellegri in Italia

Novità importanti di calciomercato nelle ultime ore anche in Serie A. Come svelato da Sky Sport potrebbe fare il suo ritorno in Italia il centrocampista olandese, Kevin Strootman, con un possibile prestito al Genoa fino al termine della stagione. Attualmente è in forza al Marsiglia con un passato alla Roma. Inoltre, lo stesso club francese potrebbe sborsare una parte dell’ingaggio: nella giornata di lunedì pronte già le visite mediche per l’ex giallorosso.

Calciomercato Serie A, Pellegri voglia di riscatto

L’altro profilo interessante, pronto a fare il suo ritorno in Serie A, è quello del giovane attaccante, Pietro Pellegri, attualmente al Monaco. Dopo il suo exploit al Genoa prima del trasferimento a Montecarlo, il centravanti italiano ha dovuto fare i conti con numerosi infortuni che hanno bloccato la sua crescita generale. Ora il Bologna, come svelato dall’edizione de “La Gazzetta dello Sport”, sarebbe pronto ad accoglierlo in prestito fino al termine della stagione. C’è un particolare da non sottovalutare: al momento è fidanzato con Viktorija Mihajlovic, la figlia di Sinisa, tecnico del club emiliano. Facile no?