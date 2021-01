Bruciata viva, mistero sulla morte di una 31enne nel suo giardino

Le forze dell’ordine stanno conducendo una indagine sulla orribile morte di una giovane bruciata viva a casa: suicidio, incidente o altro?-

È morta bruciata viva dopo avere preso fuoco all’interno del giardino di casa sua una ragazza che risiedeva a Castellammare di Stabia, popoloso Comune della provincia di Napoli. La giovane viveva insieme alla madre e proprio da quest’ultima è giunta una chiamata di emergenza ai soccorsi, una volta accortasi di cosa stesse accadendo a sua figlia.

All’arrivo del personale medico del 118 la 31enne era ancora viva, ma presentava ustioni di entità molto grave su tutto il corpo. Il decesso è sopraggiunto in seguito al suo ricovero avvenuto all’ospedale ‘Cardarelli’, nel reparto Grandi Ustionati. In precedenza la ragazza morta bruciata era entrata in codice rosso una prima volta al ‘San Leonardo’ di Castellammare. Si indaga su questa vicenda, con la polizia stabiese che sta cercando di fare luce sulla vicenda.

Bruciata viva, si indaga sulle cause di questa orribile tragedia

Anche in questa ottica si attende la probabile disposizione da parte dell’Autorità Giudiziaria in merito al sequestro del cadavere. Non si esclude alcuna pista, neppure quella del possibile suicidio. Che finora sembra essere l’ipotesi più accreditata per spiegare quanto successo.

Ma bisogna compiere ulteriori analisi per capire se davvero sia andata così o se si sia trattato di un tragico incidente. Molto presto gli uomini deputati a portare avanti l’inchiesta ascolteranno anche la versione della madre, allo scopo di fare luce sulla vicenda.