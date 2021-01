Benevento Atalanta Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Benevento e Atalanta è l’anticipo della 17esima giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Si torna a giocare ad appena tre giorni dalla chiusura della 16esima giornata di Serie A e alle 15.00 c’è il primo anticipo della giornata numero 17. Si affrontano infatti Benevento e Atalanta, in una classifica di Serie A, ridisegnata e accorciata dalle sconfitte delle prime due in classifica, Milan e Inter.

Leggi anche -> Milan, il covid toglie due titolari a Pioli: positivi Rebic e Krunic

Le due squadre che si affrontano questo pomeriggio hanno obiettivi di classifica molto diversi, con i padroni di casa che sembrano ormai puntare a una salvezza tranquilla e gli ospiti che stanno facendo un campionato in chiaroscuro, ma che puntano decisamente alla zona Europa dopo stagioni di grande livello.

Leggi anche -> Morgan De Sanctis incidente, trasportato al Gemelli: le condizioni

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Precedenti di Benevento – Atalanta e dove vedere in tv e streaming

La partita di questo pomeriggio allo stadio Ciro Vigorito di Benevento tra i padroni di casa e l’Atalanta è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport Serie A (canale 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport Collection (canale 205). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Appena due sono i precedenti in Serie A tra queste due squadre nel corso della stagione 2017-2018. Sulla panchina del Benevento alla ricerca della salvezza sedeva Roberto De Zerbi. A Bergamo, all’epoca, si impose l’Atalanta di misura con rete decisiva di Bryan Cristante. Invece, al Vigorito la squadra di Gasperini ebbe vita ben più facile, vincendo per tre reti a zero, con marcature di Freuler, Barrow e Gomez.

Benevento e Atalanta, le due squadre in campo: le formazioni

Inzaghi e Gasperini hanno completato le loro scelte in vista del match di questo pomeriggio. Queste le formazioni in campo:

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Barba, Foulon; Dabo, Schiattarella, Ionita; Improta, Sau; Lapadula.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, D. Zapata.