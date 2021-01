Barbara Palombelli, come ha conosciuto Francesco Rutelli: la loro storia

Francesco Rutelli e Babara Palombelli hanno una storia d’amore lunga e coesa, che dura da quarant’anni. Ma come si sono conosciuti?

La storia d’amore tra la giornalista e l’ex vicepresidente del Consiglio è davvero invidiabile. Francesco Rutelli e Barbara Palombelli, che saranno ospiti nella puntata di oggi 9 gennaio 2021 di “Verissimo” con Silvia Toffanin infatti, stanno insieme da quarant’anni e hanno quattro figli. Ecco com’è iniziata la loro storia e i loro due matrimoni.

Barbara Palombelli e Francesco Rutelli, la storia

“Sembrava un fidanzamento occasionale, che dovesse durare poco.” ha dichiarato Rutelli in un’intervista a “Oggi è un altro giorno“, introducendo così il racconto della sua storia con la giornalista e conduttrice Barbara Palombelli. I due saranno ospiti oggi 9 gennaio per la prima puntata del 2021 di “Verissimo“, il seguitissimo programma di Silvia Toffanin, per raccontare la loro relazione in un’imperdibile intervista doppia.

“È avvenuto effettivamente in questa strada che si chiamava ‘Via Palombella’, un auspicio. Il primo bacio? Può darsi fossi più timido io ma è una notizia confidenziale…”- ha proseguito l’ex vicepresidente del Consiglio dei Ministri – “I matrimoni? Forse sono riusciti bene perché non li abbiamo organizzati. Del primo non abbiamo neanche le foto. Ci siamo sposati per sancire un legame ma la cerimonia non era primaria per noi. Il viaggio di nozze? Abbiamo lasciato la macchina e siamo andati a piedi a vedere alcuni dei posti più belli del mondo.”

La coppia ha avuto un figlio e ha deciso poi di adottarne altri tre: “ll primo figlio adottato siamo andati in Equador. È stata e rimane una scelta difficile per ogni bambino che abbiamo adottato, non è facile adottare un bambino che ha una storia pregressa importante… Ci hanno insegnato tanto, ognuno di loro.“. Ma qual è il segreto di una storia d’amore così lunga e coesa? Risponde Rutelli: “Bisogna condividere il più possibile. Aiuta anche il fatto che io abbia lasciato la politica e sia fuori da i riflettori. È una questione di equilibro.”

