Arisa, spunta la foto delle scuole medie: “Irriconoscibile”

Dopo aver trovato un nuovo amore, Arisa si lascia andare a un po’ di sano relax sui social, in stile Amarcord, pubblicando un suo scatto di molti anni fa.

Arisa sta vivendo un vero e proprio periodo di rinascita da quando si è innamorata di Andrea Di Carlo. Ma non per questo dimentica o rinnega il suo passato, anzi: nel suo ultimo post su Instagram pubblica uno scatto risalente a molti anni fa, quando frequentava le scuole medie ed era davvero un’altra persona: vedere per credere.

La metamorfosi di Arisa

“Qui ci proviamo ad impiegare il tempo – scrive Arisa nel suo ultimo post su Instagram -. Oggi sabato relax, super relax. Musica, canzoni cibo e thé caldo col miele. @amiciufficiale @verissimotv Mi sento rilassata come quando andavo alle scuole medie e avevo fatto quasi tutti i compiti. Un po’ li completavo in classe e un po’ inventavo.. Bella età”.

Intanto continua a far discutere l’ultima foto condivisa da Arisa sui social network, che ritrae la cantante a letto col nuovo fidanzato, il manager Andrea Di Carlo, proprietario dell’Adc Management e autore televisivo (tra i suoi assistiti c’è anche l’attore del momento, il turco Can Yaman). Uno scatto che avrebbe suscitato parecchio stupore tra i corridoi Rai, visto che Di Carlo è molto amico di Stefano Coletta, il direttore di Rai Uno. Certo è che questo è un periodo davvero magico per l’artista: oltre a ritrovare l’amore, è entrata nel cast della nuova edizione di Amici ed è pronta a tornare sul palco dell’Ariston.

